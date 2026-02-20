Prima pagină » Actualitate » Un produs care era considerat „mâncarea săracului”, pe vremuri, a devenit acum o adevărată delicatesă în restaurantele lumii

20 feb. 2026, 23:14, Actualitate
Conservele de peşte, considerate cândva o hrană ieftină, numite chiar „mâncarea săracului”, sunt astăzi o alegere sofisticată în diverse meniuri din restaurante. Vedetele absolute sunt sardinele premium, importate de obicei din Franţa, Spania şi Portugalia.

Așadar, multă vreme, sardinele în conservă erau  fost considerate un aliment banal, ieftin, o masă accesibilă în situații de avarie, atunci când resursele financiare erau limitate.

Acum, însă, conservele premium de pește, în special sardinele, au ajuns în restaurantele moderne din marile orașe ale lumii, iar Bucureştiul s-a aliniat la acest lucru, notează Observator TV.

Sardinele sunt aduse la masă şi servite exact aşa cum sunt, în conservă, cu o felie de lămâie deasupra, dar nu sunt chiar sardine din comerţ, ci importate din ţări cu tradiţie în pescuitul lor, apoi maturate în uleiuri de cea mai înaltă calitate. Iar nutriţioniştii spun că sunt un aliat excelent al sănătăţii.

Hashtagul #tinnedfish, în traducere „peşte la conservă”, adună zeci de milioane de vizualizări pe rețelele sociale.

„Cea mai bună metodă este să le şi transformi într-un fel de mâncare, într-un preparat, ca aşa lumea să ştie ce gust au”, spune Ştefan Radu, manager.

Aşa a luat naştere sandvişul cu sardine, iar bucătarii ridică acest ingredient la rangul de delicatesă printr-o selecție atentă a ingredientelor: sardine premium, de obicei în ulei de măsline de calitate, pâine artizanală și arome proaspete care taie grăsimea peștelui.

„Facem sandvişul de sardină. Acum o să venim cu salata de rucola, are un dresing de lămâie şi portocală. Şi acum o să începem cu cea cu ulei de măsline şi lămâie. Am plecat de la sandvişul cu sardine simple în ulei de măsline, pe parcurs am descoperit că se potrivesc şi altele”, explică bucătarul Ştefan Radu.

Preţul unui astfel de sendviş este 40 de lei. Există însă şi experienţe urbane, care au ca punct comun sardinele gourmet. Adică locuri unde clienţii pot face şi cumpărături şi se pot bucura şi de un spectacol culinar. Sardinele sunt servite ca preparate rafinate, elegante şi cu un gust original.

Consumul de pește în România a crescut la aproximativ 8,5 kilograme pe locuitor pe an, potrivit datelor raportate în ultimii ani, față de o medie anterioară de 4-6 kg.

Deși în creștere, acest consum rămâne semnificativ sub media europeană de peste 20 de kilograme per locuitor.

