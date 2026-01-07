Prima pagină » Actualitate » Un proprietar de mașină din București s-a trezit cu o creştere a impozitului auto cu 1500%. Ce tip de mașină are șoferul

Un proprietar de mașină din București s-a trezit cu o creştere a impozitului auto cu 1500%. Ce tip de mașină are șoferul

07 ian. 2026, 15:08, Actualitate
Un proprietar de mașină din București s-a trezit cu o creştere a impozitului auto cu 1500%. Ce tip de mașină are șoferul
Un proprietar de mașină din București s-a trezit cu o creştere a impozitului auto cu 1500% / Sursa FOTO: Profimedia

Chiar dacă deține o maşină hibrid, un bucureștean s-a trezit că trebuie să plătească impozite mai mari decât un proprietar de autoturism vechi de mai bine de 20 de ani.

Deși sunt mai poluante, mașinile vechi nu sunt la fel de mult taxate, arată Observator.

Ce reducere acordau primăriile

Iar exemplul care confirmă cele de mai sus vine de la un proprietar de mașină hibrid care s-a trezit cu o creștere a impozitului auto cu 1500%. Se pare că, în unele cazuri, vorbim de impozite mai mari chiar şi de 3-4 ori.

Noul sistem de impozitare auto aduce situaţii controversate, arată sursa citată. Proprietarii de maşini noi, care poluează mai puţin, ajung să plătească sume mult mai mari în comparaţie cu proprietarii de maşini vechi.

Spre exemplu, un şofer de maşină hibrid din Bucureşti s-a trezit cu o creştere a impozitului de 1500%. De la 145 de lei cât plătea anul trecut, acum a ajuns să achite 2.244 de lei.

De ce? Pentru că, potrivit noilor criterii, maşinile mai vechi şi mai poluante au ajuns să fie taxate similar sau chiar mai puţin decât modelele moderne.

În cazul mașinilor hibride, impozitul ajunge să fie chiar de 2.000 de lei sau peste, ceea ce înseamnă creşteri foarte mari, de 1000% sau chiar 3000%, potrivit Observator. De exemplu, pentru o maşină cu un motor de 3 litri hibrid, impozitul poate să ajungă până la 2200 de lei. În același caz, proprietarul unei maşini vechi cu un motor non-euro, de peste 1,6 litri, plăteşte doar 260 de lei pe an.

O posibilă explicație ar putea sta în faptul că, până acum, primăriile acordau o reducere de 95%. De la 1 ianuarie, impozitul pe maşină se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică şi de norma de poluare şi preţul maşinii, iar reducerea oferită de administrațiile locale dispare.

În acest caz, în dezavantaj sunt proprietarii de maşini cu motor hibrid.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

VIDEO | Renault a prezentat un automobil hibrid concept, care funcţionează electric şi cu hidrogen. Cum arată mașina viitorului

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE O confuzie teribilă. Doi părinți din Anglia au aflat că fiul lor „mort în accident” trăiește chiar în momentul în care îi pregăteau funeraliile
16:04
O confuzie teribilă. Doi părinți din Anglia au aflat că fiul lor „mort în accident” trăiește chiar în momentul în care îi pregăteau funeraliile
TAXE Scandal pe taxe și impozite la Sectorul 2. Primăria a calculat greșit dările și oamenii nu știu cât trebuie să plătească. Cum se justifică instituția
15:53
Scandal pe taxe și impozite la Sectorul 2. Primăria a calculat greșit dările și oamenii nu știu cât trebuie să plătească. Cum se justifică instituția
DESTINAȚII Cazul straniu al avionului care a decolat în 2026 și a aterizat în anul 2025. Nu e film SF, e realitate
15:26
Cazul straniu al avionului care a decolat în 2026 și a aterizat în anul 2025. Nu e film SF, e realitate
UTILE Cele două alimente care nu trebuie consumate niciodată împreună, deși majoritatea românilor o fac. Avertismentul prof. dr. univ. Nicolae Hâncu
15:23
Cele două alimente care nu trebuie consumate niciodată împreună, deși majoritatea românilor o fac. Avertismentul prof. dr. univ. Nicolae Hâncu
UTILE Cât te costă să divorțezi la notar în 2026. Costurile au crescut față de anii trecuți
15:10
Cât te costă să divorțezi la notar în 2026. Costurile au crescut față de anii trecuți
REACȚIE Presa maghiară este contrariată: Ceva s-a schimbat. Ursula von der Leyen propulsează România. Este fără precedent
14:52
Presa maghiară este contrariată: Ceva s-a schimbat. Ursula von der Leyen propulsează România. Este fără precedent
Mediafax
Nicușor Dan, blocat de ninsoare în Franța! Amintiri din copilărie cu președintele României
Digi24
Protestatarii iranieni au preluat controlul în două orașe și fac apel la Trump
Cancan.ro
S-a aflat motivul pentru care stomatologul de 35 de ani din Călărași și-a luat viața. Ce s-a întâmplat cu el de Revelion 2026
Prosport.ro
Dan Petrescu, vizibil afectat de tratament! Primele imagini din 2026 arată cât a slăbit antrenorul
Adevarul
„Consultă cu branula în mână pacienți mai sănătoși ca ei”. Reforma gărzilor medicale, un subiect exploziv
Mediafax
Divorțul anului! Nicole Kidman se separă de Keith Urban: „Dificultăți conjugale și diferențe ireconciliabile”
Click
Rețeta delicioasă din Ardeal de care vă veți îndrăgosti de la prima înghițitură. Cum se pregătește papricașul de pui cu smântână
Digi24
Ce răni au suferit Maduro şi soţia lui în timp ce încercau să fugă de forţele americane
Cancan.ro
Michael Schumacher a murit la 75 de ani. Vestea a fost confirmată de fiica lui
Ce se întâmplă doctore
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Șoferii cu vârsta peste 70 de ani vor fi supuși unor teste oftalmologice la fiecare trei ani
Descopera.ro
Care e mai sănătos: ceaiul sau cafeaua?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Descopera.ro
Lacul din Canada care este pe cât de colorat, pe atât de urât mirositor
INEDIT Cum este viața la -30 de grade Celsius fără centrală termică. Metodele ingenioase ale unui oraș din China pentru iernile viitorului
15:43
Cum este viața la -30 de grade Celsius fără centrală termică. Metodele ingenioase ale unui oraș din China pentru iernile viitorului
FLASH NEWS Nicușor Dan vrea să înființeze la Cotroceni un departament împotriva dezinformării și fake news – SURSE
15:32
Nicușor Dan vrea să înființeze la Cotroceni un departament împotriva dezinformării și fake news – SURSE
ULTIMA ORĂ 🚨 Se încing spiritele în Atlantic. SUA au capturat un petrolier rusesc gol și ruginit care a scăpat de blocada americană. Rușii au trimis submarine
15:28
🚨 Se încing spiritele în Atlantic. SUA au capturat un petrolier rusesc gol și ruginit care a scăpat de blocada americană. Rușii au trimis submarine
VIDEO Momentul prăbușirii. Doi oameni au murit, după ce un elicopter s-a prăbușit în Rusia
15:23
Momentul prăbușirii. Doi oameni au murit, după ce un elicopter s-a prăbușit în Rusia
METEO Furtuna Goretti ajunge în Europa de Vest. Ce efecte va avea asupra vremii deja nefavorabile
15:10
Furtuna Goretti ajunge în Europa de Vest. Ce efecte va avea asupra vremii deja nefavorabile
CONTROVERSĂ Mișcare de forță a noului lider al Venezuelei: Rodriguez îl demite pe șeful Contrainformațiilor Militare, cap al Gărzii Prezidențiale a lui Maduro
15:09
Mișcare de forță a noului lider al Venezuelei: Rodriguez îl demite pe șeful Contrainformațiilor Militare, cap al Gărzii Prezidențiale a lui Maduro

Cele mai noi

Trimite acest link pe