Un proprietar de mașină din București s-a trezit cu o creştere a impozitului auto cu 1500%. Ce tip de mașină are șoferul

Chiar dacă deține o maşină hibrid, un bucureștean s-a trezit că trebuie să plătească impozite mai mari decât un proprietar de autoturism vechi de mai bine de 20 de ani.

Deși sunt mai poluante, mașinile vechi nu sunt la fel de mult taxate, arată Observator.

Ce reducere acordau primăriile

Iar exemplul care confirmă cele de mai sus vine de la un proprietar de mașină hibrid care s-a trezit cu o creștere a impozitului auto cu 1500%. Se pare că, în unele cazuri, vorbim de impozite mai mari chiar şi de 3-4 ori.

Noul sistem de impozitare auto aduce situaţii controversate, arată sursa citată. Proprietarii de maşini noi, care poluează mai puţin, ajung să plătească sume mult mai mari în comparaţie cu proprietarii de maşini vechi.

Spre exemplu, un şofer de maşină hibrid din Bucureşti s-a trezit cu o creştere a impozitului de 1500%. De la 145 de lei cât plătea anul trecut, acum a ajuns să achite 2.244 de lei.

De ce? Pentru că, potrivit noilor criterii, maşinile mai vechi şi mai poluante au ajuns să fie taxate similar sau chiar mai puţin decât modelele moderne.

În cazul mașinilor hibride, impozitul ajunge să fie chiar de 2.000 de lei sau peste, ceea ce înseamnă creşteri foarte mari, de 1000% sau chiar 3000%, potrivit Observator. De exemplu, pentru o maşină cu un motor de 3 litri hibrid, impozitul poate să ajungă până la 2200 de lei. În același caz, proprietarul unei maşini vechi cu un motor non-euro, de peste 1,6 litri, plăteşte doar 260 de lei pe an.

O posibilă explicație ar putea sta în faptul că, până acum, primăriile acordau o reducere de 95%. De la 1 ianuarie, impozitul pe maşină se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică şi de norma de poluare şi preţul maşinii, iar reducerea oferită de administrațiile locale dispare.

În acest caz, în dezavantaj sunt proprietarii de maşini cu motor hibrid.

