Un român a comandat o cursă Uber din Balotești în.. Grecia! Câți bani i s-au cerut

23 ian. 2026, 10:19, Actualitate
Cursă din Balotești până în Grecia, pe Uber. Asta a comandat un șofer pe aplicația de ridesharing.

Un român a comandat un Uber până în Grecia. Acesta a pus punctul de preluare al cursei din Balotești, Șoseaua Unirii 136F, până în Salonic, Grecia.

Românul a selectat plata în numerar, iar contravaloarea cursei era de 5.445 de lei.

Șoferul de Uber a postat cursa într-un grup de Facebook, dedicat celor care fac ridesharing, iar în dreptul fotorgafiei a scris: „Oare trebuia să o accept? Fac cu o Dacia Spring”. Postarea a adunat sute de reacții și comentarii, care mai de care mai amuzante.

Iulian, șoferul de Uber a precizat că nu a acceptat cursa.

Pentru pasager, cursa de Uber poate a părut o soluție rapidă de a ajunge în Grecia, în lipsa altei opțiuni de transport, însă suma colosală nu o face deloc accesibilă.

Pentru șoferi, însă, astfel de curse rămân o alegere imposibilă. Mulți atrag atenția asupra faptului că drumul de întoarcere se face, de cele mai multe ori, pe cont propriu și fără pasageri, iar pentru o distanță atât de mare nu este rentabilă.

