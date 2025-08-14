Un român este dat în urmărire internațională, după ce s-a oferit să ajute o fetiță de 6 ani să-și găsească părinții, la un parc acvatic din Germania

Un român în vârstă de 31 de ani este dat în urmărie internațională, după ce s-a oferit să ajute o fetiță de 6 ani să-și găsească părinții, la un parc acvatic din Germania. Potrivit informațiilor, bărbatul ar fi avut o altă intenție cu minora. Micuța ar fi devenit victima unui presupus abuz sexual.

În cursul zilei de sâmbătă, 9 august 2025, un incident tulburător a avut loc într-un parc acvatic din Germania. Un bărbat în vârstă de 31 de ani, despre care se spune că are cetățenie română, se oferise să ajute o fetiță de 6 ani să își găsească părinții, la ștrandul Rulantica din Rust.

Un român de 31 de ani este dat în urmărire internațională, după incidentul din Germania

Însă, intenția bărbatului de 31 de ani ar fi fost cu totul diferită. Micuța în vârstă de 6 ani ar fi fost dusă, în schimb, în jurul orei 20:20, într-o zonă împădurită din apropierea parcului acvatic. Atunci, suspectul ar fi abuzat-o sexual pe minoră, apoi ar fi abandonat-o în pădure. Fetița de 6 ani a fost găsită abia după 2 ore, în jurul orei 22:20, de către un martor. Se afla în zona Sportplatzstrasse / Fabrikstrasse din Grafenhausen, la 5 km distanță de ștrandul din Rust. Micuța era îmbrăcată în costum de baie și purta o pereche de papuci.

La momentul actual se află o anchetă în desfășurare. Investigația este coordonată de Parchetul din Freiburg și Poliția Criminală din Offenburg. Bărbatul a fost dat în urmărire internațională.

Au fost ridicate imagini surprinse de camerele video amplasate în zona parcului acvatic. A fost emise mandate de percheziție și arestare pe numele bărbatului de 31 de ani, arată Libertatea.

Sursă foto: Shutterstock