Un sindicalist acuză! Tandemul David-Bolojan îngroapă ÎNVĂȚĂMÂNTUL de stat ca să prospere învățământul PRIVAT

Simion Hăncescu, președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), a declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că boicotarea începutului de an școlar va continua toată săptămâna în majoritatea instituțiilor, „din cauza măsurilor iresponsabile luate de tandemul David-Bolojan”. Acesta a precizat că aceste reforme ar fi, de fapt, o strategie pentru încurajarea învățământului privat, în detrimentul celui de stat.

Cadrele didactice nu au de gând să se dea bătuți în fața Guvernului Bolojan, așa că vor continua, boicotarea începutului de an școlar, toată săptămâna, în majoritatea unităților de învățământ, a transmis pentru Gândul, Simion Hăncescu, președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI).

„În prima săptămână, în cele mai multe școli se boicotează”

Liderul sindical precizează că nu este exclus ca anumiți profesori să continue boicotul și săptămâna viitoare.

„În prima săptămână de școală nici nu prea există predare-evaluare, pentru că nici nu sunt orarele făcute în multe școli, sunt multe școli unde încă nu sunt toate catedrele ocupate, din cauza măsurilor iresponsabile luate de tandemul Bolojan-David. Așa că, da, putem spune că în prima săptămână de școală, în cele mai multe școli se boicotează. Grav ar fi să continue și săptămâna viitoare”, a precizat Simion Hăncescu pentru Gândul.

„Încearcă să termine învățământul de stat și să-l dezvolte pe cel particular”

Liderul sindical a declarat că prin impunerea măsurilor de austeritate se urmărește, de fapt, dezvoltarea învățământului privat, având în vedere că în școlile de stat calitatea actului didactic va fi sever afectată.

„Substratul este cel pe care l-au spus destui în spațiul public, încearcă să termine învățământul de stat și să-l dezvolte pe cel particular. Este o strategie. Sunt ferm convins că ei își freacă mâinile acuma pentru ca în momentul în care tu reduci cheltuielile pentru școlile de la stat, pui 36 de copii într-o clasă, mulți părinți vor spune: „asta nu mai e carte”. O fac foarte inteligent guvernanții ticăloși prin măsuri indirecte: fac clase mamut, profesorii devin epuizați fizic, mai ales dacă au și elevi cu cerințe educaționale speciale… Sunt mulți în spațiul public care au intuit acest lucru”, a precizat Simion Hăncescu.

„O grevă undeva la finalul anului va fi devastatoare”

Sindicalistul a precizat că i-a amintit președintelui Nicușor Dan, în discuțiile care au avut loc luni la Palatul Cotroceni, de greva generală din mai 2023, când peste 150.000 de profesorii au ieșit să protesteze. Hăncescu l-a avertizat și pe premierul Bolojan, în cadrul Consiliului Național tripartit, că o grevă generală la sfârșit de an va fi „devastatoare”.

„Ieri nu s-a exclus nici ideea unei greve generale, în cazul în care nu se va ajunge la o soluție. I-am spus președintelui României și i-am amintit ce s-a întâmplat în 2023. I-am spus și premierului Bolojan lucrul ăsta, când am fost la ședința Consiliul Național tripartit, să nu întindă coarda pentru că o grevă undeva la finalul anului va fi devastatoare”, a mai precizat Hăncescu.

FOTO: Mediafax

