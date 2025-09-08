Zi fierbinte pentru ministrul Educației. După protestul de amploare al sindicaliștilor din educație, care i-au cerut luni demisia, Daniel David pare să se confrunte și cu alte probleme. Parlamentarii AUR vor depune, miercuri, o moțiune simplă la adresa ministrului Educației. Opoziția îl acuză că ignoră protestele profesorilor, prin aplicarea unor politici de austeritate care „îngroapă sistemul educațional”.

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a început strângerea de semnături pentru o moțiune simplă împotriva ministrului Educației, Daniel David, relatează Mediafax.

David este acuzat că ar contribui la degradarea învățământului

Concret, opoziția îl acuză pe deținătorul portofoliului Educației că sfidează nemulțumirile profesorilor, elevilor și studenților. Mai mult, prin politicile susținute, Daniel David contribuie la degradarea învățământului.

„Am decis să marcăm această degradare a modului în care statul român tratează educația printr-o moțiune simplă pe tema politicilor din educație, pe care o vom depune în ziua de miercuri”, a declarat liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.

Senatorul a invocat 3 argumente în defavoarea activității lui Daniel David: alocarea bugetară cea mai mică din Uniunea Europeană pentru educație și cercetare, rezultatele slabe la testele PISA și procentul redus de tineri cu studii superioare.

Statul alocă un procent infim din PIB pentru educație

La rândul său, un alt senator AUR, Sorin Lavric, l-a criticat pe David pentru intenția de a crește norma didactică săptămânală de la 18 la 22 de ore, remarcând că datele prezentate de ministru despre media europeană sunt false. În egală măsură, Lavric a acuzat Guvernul că alocă doar 3,04% din PIB pentru educație, în condițiile în care alte state europene investesc dublu.

„Domnul David urmează ordinele actualei coaliții, manipulează opinia publică și aplică măsuri care îngroapă școala românească. În el văd un pedagog zbir cu înclinații de cioclu, pentru că asta face”, a spus Lavric.

Daniel David este pregătit să demisioneze din funcție

În acest context, AUR a anunțat că este solidar cu profesorii care demonstrează împotriva „abuzurilor și lipsei de dialog” din sistem. De menționat că ministrul a avut o reacție considerată arogantă de profesorii prezenți la acțiunile de protest de luni.

Ministrul Educaţiei, Daniel David, a ieșit cu declarații, considerând că protestul profesorilor, în actualul context de constrângeri fiscal-bugetare, este „neinspirat și complet nerealist”. Ministrul a precizat, totuși, că participă la discuțiile sindicaliștilor cu președintele, ulterior sugerând că are pregătită demisia din funcție. VEZI mai multe detalii AICI.

