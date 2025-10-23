Prima pagină » Z » Scandal la Protecția Consumatorului. Comisarii au aplicat amenzi dar nu ar fi înregistrat procesele verbale

Scandal la Protecția Consumatorului. Comisarii au aplicat amenzi dar nu ar fi înregistrat procesele verbale

23 oct. 2025, 19:43, Z
Scandal la Protecția Consumatorului. Comisarii au aplicat amenzi dar nu ar fi înregistrat procesele verbale

Scandal de proporții la ANPC după ce mai mulți comisari au aplicat amenzi fără să înregistreze nicăieri procesele verbale. Ministrul Economiei, Radu Miruță, a adus acuzații extrem de grave la adresa Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor pentru mecanismul prin care instituția a blocat recuperarea de către stat a unor sume importante.  

ANPC devine centrul unui scandal de proporții dar și a unui viitor control după ce ministrul Economiei a acuzat că mai mulți comisari din instituție aplicau amenzi, dar nu le înregistrau oficial, astfel încât statul nu mai putea recupera banii. Miruță spune că prin acest mecanism ar fi fost generate pierderi de 15,6 milioane de lei în perioada 2024 – august 2025. „La ANPC am observat un trend şi anume sunt comisari care merg în inspecţie, merg în control, emit procese verbale de amendă, însă nu înregistrează acele procese verbale nicăieri pentru ca nimeni din statul român să poată merge pentru a recupera acei bani în cazul care nu-i plăteşti.”

Numărul proceselor verbale neînregistrate s-a dublat în 2025

Același Radu Miruță mai spune că numărul proceselor verbale care nu au mai fost trimise de comisarii ANPC către executare s-a dublat. Astfel, în 2024 nu au fost trimise spre executare 205 de procese verbale, în timp ce anul acesta nu au fost trimise spre executare 533 de procese. „În primele luni ale anului 2025, n-au mai fost 205 procese verbale care nu s-au trimis către executare, ci au fost 533. Au văzut că le merge”, a transmis ministrul Economiei.

Ca urmare, ministrul a anunțat că a trimis Corpul de Control la ANPC pentru a identifica persoanele care aplicau această tactică și a anunțat o extindere a controlului pentru situația din anii trecuți. Miruță spune că a făcut demersurile necesare pentru a intra în posesia proceselor verbale neîregistrate pe care le va analiza cu scopul de a obține o parte din datorii. „O să urmărim şi extindem controlul şi pe situaţia anilor trecuţi. Evident că am vorbit cu cei de la finanţe, vom primi toate aceste procese verbale care nu au fost înregistrate chiar dacă este mai târziu.”

RECOMANDAREA AUTORULUI:

DNA a deschis un nou dosar pe numele lui Piedone. Cum l-au supravegheat procurorii pe fostul șef ANPC

După ce Miruță s-a plâns că nu poate face nimic, conducerea SALROM a fost demisă

Citește și

EXTERNE Putin a declarat că summitul de la Budapesta este mai degrabă AMÂNAT decât anulat
19:38
Putin a declarat că summitul de la Budapesta este mai degrabă AMÂNAT decât anulat
DEZVĂLUIRI Cum a dat Mihai Jurca, omul lui Ilie Bolojan, 200.000 de lei pe 17 Dacia Duster Pick-up, FĂRĂ service și mentenanță
19:37
Cum a dat Mihai Jurca, omul lui Ilie Bolojan, 200.000 de lei pe 17 Dacia Duster Pick-up, FĂRĂ service și mentenanță
EXTERNE Vladimir Putin: „Răspunsul RUSIEI în cazul unui atac cu Tomahawk va fi serios, dacă nu chiar uluitor”
19:34
Vladimir Putin: „Răspunsul RUSIEI în cazul unui atac cu Tomahawk va fi serios, dacă nu chiar uluitor”
POLITICĂ Victor Ponta iese la atac: „Problema lui Bolojan nu era legată de pensiile magistraților, ci de faptul că magistrații nu mai ASCULTĂ de sistem”
18:53
Victor Ponta iese la atac: „Problema lui Bolojan nu era legată de pensiile magistraților, ci de faptul că magistrații nu mai ASCULTĂ de sistem”
EXTERNE Viktor Orban, în primul mesaj de campanie electorală: La 1956 aveam două opțiuni: libertate sau sclavie. În 2026 e război sau pace. UE vrea război
18:35
Viktor Orban, în primul mesaj de campanie electorală: La 1956 aveam două opțiuni: libertate sau sclavie. În 2026 e război sau pace. UE vrea război
DEZVĂLUIRI Situație stupefiantă la ADP Sector 6. Banii achitați de oameni pentru a-și recupera mașinile ridicate, jucați la păcănele de șeful de birou. Bărbatul a fost reținut. Care este prejudiciul
18:28
Situație stupefiantă la ADP Sector 6. Banii achitați de oameni pentru a-și recupera mașinile ridicate, jucați la păcănele de șeful de birou. Bărbatul a fost reținut. Care este prejudiciul
Mediafax
Florin Manole, despre pensiile magistraților: Soluția este impozitarea progresivă a veniturilor
Digi24
Noi detalii în cazul tinerilor găsiți împușcați în mașină: Urmau să plece vineri la muncă în Olanda. Ipoteza luată în calcul de Poliție
Cancan.ro
Primele poze cu Cristina Pucean. BDLP-ule, BDLP-ule, ce i-ai făcut…
Prosport.ro
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
Adevarul
Cine este amanta propagandistului preferat al lui Putin. Câștigurile obținute din relația cu Vladimir Soloviov
Mediafax
Explozia din Rahova a distrus și mașini parcate lângă bloc, nu numai vieți și locuințe. Câte dosare de pagubă au deschis asigurătorii în zonă
Click
Cum a slăbit Ioana State 17 kilograme în cinci luni: „Nu m-am înfometat”. Revenirea din „Asia Express” a fost momentul decisiv
Wowbiz
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
Antena 3
Ilie Bolojan și-a pus diplomele de absolvire și de inginer pe Facebook, după ce s-a speculat că din CV îi lipsesc niște ani de studii
Digi24
Medvedev amenință SUA, după ce Trump a anulat întâlnirea de la Budapesta: „Este acum pe deplin pe picior de război cu Rusia"
Cancan.ro
Gigi Becali donează milioane, dar în familia lui e dezastru financiar! Ruda latifundiarului din Pipera, dată afară din propria casă
Ce se întâmplă doctore
Transformare uluitoare a artistei! Cum a ajuns de la 100 de kilograme la o siluetă de invidiat?
observatornews.ro
Bianka şi Tony, găsiţi morţi unul lângă altul într-o maşină. Se ştiau din copilărie şi aveau planuri de viitor
StirileKanalD
VIDEO Ei sunt tinerii găsiți morți într-o mașină, pe un drum forestier din Harghita. Bianka și Toni erau dați dispăruți de mai multe zile
KanalD
Ce face Carmen de la Sălciua pentru a rămâne însărcinată. Sfatul pe care l-a primit de la o fană: „Dorința mea a fost împlinită”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cutie manuală sau automată? Vezi care sunt cele mai ieftine mașini în 2025!
Descopera.ro
Descoperire ULUITOARE cel mai mare satelit al lui Saturn
Capital.ro
Amenzi de 4.000 de lei. Este strict interzis pentru românii care nu sunt racordați la canalizare
Evz.ro
Cea mai mare pensie a unui magistrat este 69.343 lei. Pensia medie în România este 2.816 lei. Cifre oficiale
A1
La explozia din Rahova, câinele a rămas în urmă ca să păzească apartamentul dărâmat, privindu-și stăpânii printr-un geam spart
Stirile Kanal D
Anunțul momentului pentru românii care iau medicamente
Kfetele
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
RadioImpuls
Pilotul care putea ajunge în Formula 1 și-a recunoscut crima. Motivul pentru care și-a ucis tatăl este de-a dreptul HALUCINANT. A uimit autoritățile
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța: – Ce bine-i să faci dragoste cu soțul tău, când copilul e la școală!
Descopera.ro
Mintea Medievală: o redescoperire a gândirii psihologice și a precursorilor psihoterapiei în Evul Mediu
JOBURI Domeniile în care se câștigă cei mai mulți bani în România. IT-ul nu mai e în top
19:24
Domeniile în care se câștigă cei mai mulți bani în România. IT-ul nu mai e în top
VIDEO Cum a furat „disidentul” Ion Iliescu Crăciunul din 1968. Lavinia Betea: „S-a comportat exemplar, în linia partidului”
18:37
Cum a furat „disidentul” Ion Iliescu Crăciunul din 1968. Lavinia Betea: „S-a comportat exemplar, în linia partidului”
ECONOMIE Unde sarcasmul se întâlnește cu cinismul. Guvernul majorează cu 6 lei plafonul pentru rețete compensate
18:28
Unde sarcasmul se întâlnește cu cinismul. Guvernul majorează cu 6 lei plafonul pentru rețete compensate
Un simpatizant al mareșalului Antonescu și al lui Corneliu Zelea Codreanu a fost trimis în judecată la Cluj
JUSTIȚIE Un simpatizant al mareșalului Antonescu și al lui Corneliu Zelea Codreanu a fost trimis în judecată la Cluj
ECONOMIE „Succes”. Guvernul a convins Comisia Europeană că poate rămâne cu deficit de încasare de TVA fără să piardă bani din PNRR
„Succes”. Guvernul a convins Comisia Europeană că poate rămâne cu deficit de încasare de TVA fără să piardă bani din PNRR
CONTROVERSĂ Explicațiile halucinante ale primarului Negoiță, după ancheta Recorder: „Nu e țeava noastră, e țeava lor.” Replica locuitorilor: „Explodăm cu toții”
Explicațiile halucinante ale primarului Negoiță, după ancheta Recorder: „Nu e țeava noastră, e țeava lor.” Replica locuitorilor: „Explodăm cu toții”
EXCLUSIV După cartela de la Primărie și carnețelul cu notițe, Nicușor Dan și-a făcut un nou prieten: Ghiozdănelul. Îl cară peste tot, îi încurcă pe toți. Urmăriți aventurile lui Nicușor și ale ghiozdănelului său buclucaș, în reuniunea Consiliului European
După cartela de la Primărie și carnețelul cu notițe, Nicușor Dan și-a făcut un nou prieten: Ghiozdănelul. Îl cară peste tot, îi încurcă pe toți. Urmăriți aventurile lui Nicușor și ale ghiozdănelului său buclucaș, în reuniunea Consiliului European
AUTO Compartimentul din mașină pe care să nu-l speli niciodată când duci autovehiculul la spălătorie. Un mecanic auto a dezvăluit ce se poate întâmpla
Compartimentul din mașină pe care să nu-l speli niciodată când duci autovehiculul la spălătorie. Un mecanic auto a dezvăluit ce se poate întâmpla