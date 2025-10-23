Scandal de proporții la ANPC după ce mai mulți comisari au aplicat amenzi fără să înregistreze nicăieri procesele verbale. Ministrul Economiei, Radu Miruță, a adus acuzații extrem de grave la adresa Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor pentru mecanismul prin care instituția a blocat recuperarea de către stat a unor sume importante.

ANPC devine centrul unui scandal de proporții dar și a unui viitor control după ce ministrul Economiei a acuzat că mai mulți comisari din instituție aplicau amenzi, dar nu le înregistrau oficial, astfel încât statul nu mai putea recupera banii. Miruță spune că prin acest mecanism ar fi fost generate pierderi de 15,6 milioane de lei în perioada 2024 – august 2025. „La ANPC am observat un trend şi anume sunt comisari care merg în inspecţie, merg în control, emit procese verbale de amendă, însă nu înregistrează acele procese verbale nicăieri pentru ca nimeni din statul român să poată merge pentru a recupera acei bani în cazul care nu-i plăteşti.”

Numărul proceselor verbale neînregistrate s-a dublat în 2025

Același Radu Miruță mai spune că numărul proceselor verbale care nu au mai fost trimise de comisarii ANPC către executare s-a dublat. Astfel, în 2024 nu au fost trimise spre executare 205 de procese verbale, în timp ce anul acesta nu au fost trimise spre executare 533 de procese. „În primele luni ale anului 2025, n-au mai fost 205 procese verbale care nu s-au trimis către executare, ci au fost 533. Au văzut că le merge”, a transmis ministrul Economiei.

Ca urmare, ministrul a anunțat că a trimis Corpul de Control la ANPC pentru a identifica persoanele care aplicau această tactică și a anunțat o extindere a controlului pentru situația din anii trecuți. Miruță spune că a făcut demersurile necesare pentru a intra în posesia proceselor verbale neîregistrate pe care le va analiza cu scopul de a obține o parte din datorii. „O să urmărim şi extindem controlul şi pe situaţia anilor trecuţi. Evident că am vorbit cu cei de la finanţe, vom primi toate aceste procese verbale care nu au fost înregistrate chiar dacă este mai târziu.”

