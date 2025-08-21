Un șofer care a trecut pe culoarea roșie a semaforului a încercat să mituiască un polițist cu 50 de lei. Ce a urmat

Un șofer care a încercat să mituiască un polițist cu suma de 50 de lei, după ce a trecut pe culoarea roșie a semaforului, a primit un an și șase luni de închisoare cu suspendare. El a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba, conform Agerpres.

Un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba a dispus sesizarea instanței de judecată cu acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat cu un inculpat persoană fizică pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită.

„În acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat în data de 20.08.2025, procurorul a reţinut, în esenţă, următoarea stare de fapt: la data de 20.04.2025, inculpatul i-a oferit suma de 50 lei unui agent de poliţie din cadrul Poliţiei Municipiului Alba Iulia pentru ca acesta să nu îşi îndeplinească o atribuţie de serviciu, respectiv să nu îl sancţioneze contravenţional şi să nu îi reţină permisul de conducere pentru că a trecut pe culoarea roşie a semaforului situat pe bulevardul Revoluţiei 1989 la intersecţia cu bulevardul Transilvaniei din municipiul Alba Iulia, în timp ce conducea autoturismul, încălcând astfel dispoziţiile art. 57 alin. 2 din OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice„, se arată în comunicat.

Conform sursei menționate, fapta a fost sesizată de către polițistul care a refuzat să primească suma de bani oferită de inculpat.

„În prezenţa avocatului, inculpatul a declarat expres că recunoaşte săvârşirea infracţiunii pentru care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale, acceptă încadrarea juridică şi este de acord cu stabilirea pedepsei de 1 an şi 6 luni de zile închisoare, a cărei executare să fie suspendată sub supraveghere în baza dispoziţiilor art. 91 Cod penal pe un termen de supraveghere de 2 ani de zile„, se precizează în comunicatul Parchetului.

De asemenea, potrivit acordului de recunoaștere a vinovăției, inculpatul va frecventa un program de reintegrare socială și va presta muncă neremunerată în folosul comunității pentru 60 de zile, la o instituție publică. Suma de 50 de lei va fi confiscată.

