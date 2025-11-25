Prima pagină » Actualitate » Un șofer desăvârșit a condus 30 de ani fără permis. A fost prins la un control de rutină. Pentru că nu i-a putut fi luat actul, i s-a confiscat mașina

Un șofer desăvârșit a condus 30 de ani fără permis. A fost prins la un control de rutină. Pentru că nu i-a putut fi luat actul, i s-a confiscat mașina

Rene Pârșan
25 nov. 2025, 17:03, Actualitate
Foto Ilustrativ

Un italian și-a condus senin autoturismul vreme de 30 de ani fără să dețină un permis de conducere. Povestea i-a lăsat fără reacție pe carabinieri. Șoferul în vârstă de 57 de ani a recunoscut în fața polițiștilor care l-au oprit și i-au cerut permisul că nu deține așa ceva. Mai mult, el a plusat și a spus că nu a deținut niciodată un astfel de document. Practic, bărbatul și-a condus vehiculul vreme de 30 de ani fără a avea dreptul să șofeze.

A fost vorba despre o operațiune amplă de control realizată de poliția locală în mai multe localități din Valtrompia. În timpul aceleiași operațiuni, carabinierii au confiscat și un permis de conducere pentru conducere sub influența alcoolului.

Agenții au fost uimiți de mărturisirea acestui șofer. După ce și-au revenit din uimire, polițiștii au decis să aplice legea cu agravante. Ei i-au aplicat o amendă de 5.100 de euro și, în plus, i-au confiscat și autovehiculul pe care îl conducea.

Alături de amenda substanțială, confiscarea mașinii este o măsură introdusă pentru a descuraja astfel de practici ilegale. Iar cazul șoferului care a măturisit că a condus vreme de 30 de ani fără permis este tocmai bun pentru o demonstrație.

Polițiștii reamintesc că obținerea permisului de conducere este obligatorie pentru toate persoanele care vor să conducă un vehicul pe drumurile publice. Încălcarea acestor prevederi poate avea consecințe devastatoare, atât din punct de vedere legal, dar și al siguranței rutiere.

