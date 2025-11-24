Pățanie ca-n filme. Un hoț a furat un autoturism cu tot cu soție în ea, în Germania. Ce a urmat apoi

Au vrut să facă un bine, dar au ajuns victimele unui jaf incredibil. Doi soți din Germania au oprit pe marginea drumului, pentru a ajuta un șofer maghiar care le-ar fi spus că are pană de motor. Totul a luat o întorsătură în momentul în care bărbatul și-a lăsat baltă vehiculul, tot furat, și a fugit cu cel al soților care au oprit să-l ajute. Pățania pare desprinsă din filmele de acțiune, căci hoțul plecase cu tot cu soția șoferului. A abandonat-o pe femeie pe drum, apoi s-a făcut nevăzut.

Doi soți au oprit autoturismul în dreptul unui presupus șofer care le-a spus că este neajutorat, având pană la motor. Rainer Schanz, în vârstă de 55 de ani, și soția sa, Kerstin, în vârstă de 56 de ani, au ajuns rapid, în schimb, victime ale bărbatului.

Incidentul a avut loc în apropiere de Gerlachshausen, un cartier din Schwarzach am Main. Soții l-au găsit pe șofer înfășurat într-o pătură, pe marginea drumului. Rainer Schanz a oprit autoturismul lângă cel al bărbatului de cetățenie maghiară, a încercat să aibă un dialog cu el, apoi a început să îi verifice motorul aparent defect. Autoturismul respectiv era și el tot furat.

Soția lui a rămas împietrită, în mașină

Surpriza a fost uriașă când a constatat că bărbatul nu se mai afla înfășurat în pătură, ci la volanul autoturismului său, un Kia Ceed Kombi. Bărbatul a furat mașina cu tot cu soția lui Rainer Schanz. Femeia a trăit o reală sperietură, în momentul în care s-a trezit într-o cursă între viață și moarte. Inițial, și-a scos telefonul mobil, pentru a apela la Poliție, dar hoțul i-a smuls dispozitivul din mână.

Abia după 10 kilometri, hoțul a oprit mașina și a lăsat-o pe femeie să coboare din vehicul, la periferia orașului Kitzingen. Soția lui Schanz a fost recuperată de o mașină de patrulare, fiind recunoscută pe marginea drumului. Experiența, în schimb, i-a provocat stări profunde femeii: „Mi-am pierdut pofta de mâncare și nu am putut dormi nopți întregi”.

A abandonat mașina în Polonia

Bărbatul maghiar nu vorbea germana, iar cuplul nu își poate explica nici acum de ce spunea doar: „Vă rog, vă rog”.

Potrivit datelor, hoțul este un bărbat maghiar în vârstă de 26 de ani care nu a fost găsit, momentan, de polițiști. Conform unui purtător de cuvânt al sediului poliției din Würzburg, acesta era hoț de mașini. Înainte să fure autoturismul Kia, furase un Mercedes al unui coleg de apartament din Turingia, la 100 de kilometri distanță.

Datele indică faptul că autoturismul cuplului german a fost abandonat în Polonia. Acum, cei doi soți așteaptă să își recupereze mașina, arată Libertatea, care citează Bild.

