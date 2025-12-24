Un studiu arată ce își doresc copiii de la Moș Crăciun. Jucăriile ocupă un loc dominant în clasament

Un nou studiu arată ce își doresc copiii de la Moș Crăciun. În urma datelor colectate de la 261 de respondenți, lista dorințelor de sărbători conține și jucării, acestea aflându-se pe un loc dominant. Iată mai jos, în articol, datele.

A fost efectuat un studiu legat de lucrurile pe care copiii și le doresc de la Moș Crăciun. Potrivit datelor colectate de la 261 de respondenți, în perioada 17-19 decembrie 2025, în acest studiu realizat de iSense Solutions pentru Colosseum Mall, s-a constatat că cei mici își exprimă o nevoie tot mai mare de a petrece timp alături de familie.

Ce își doresc copiii?

Jucării

Și-a exprimat nevoia de a petrece mai mult timp cu cei dragi

Activități comune și experiențe care creează amintiri.

În acest sens, în urma studiului, avem următoarele date:

Ce cadouri își doresc copiii de la Moș Crăciun?

Jucării clasice – 34%

Gadgeturi/jucării electronice – 28%

Articole vestimentare – 13%

Presiune pentru părinți

Presiunea financiară 66%

Presiunea timpului 48%

Bugetul

61% dintre părinți alocă între 200 și 500 de lei

Circa un sfert depășesc 500 lei

Realism: 70% dintre părinți spun că dorințele copiilor sunt frecvent peste ceea ce consideră realist sau potrivit, arată Mediafax.

Experiențe

72% dintre respondenți ar vizita un spațiu tematic de Crăciun

50% spun că activitățile pentru copii influențează vizita la mall

„Dincolo de liste, se simte nevoia copiilor de emoție, joacă și timp împreună cu cei dragi. Cadourile contează, dar experiențele și atenția rămân esențiale”, a spus Anca Scarlat, Marketing & Communication Manager, Colosseum Mall.

Pe lângă toate aceste aspecte, copiii mai visează să aibă lucruri „magice. De exemplu, 26% dintre ei și-ar dori să aibă superputeri. Iar 21% dintre ei și-ar dori să dețină baghete fermecate. Studiul mai arată că 12% dintre copii își doresc să petreacă timpul cu familia și să facă diverse activități. Peste jumătate dintre copii cred în existența lui Moș Crăciun. Majoritatea cadourilor sunt cumpărate de părinți fie din mall (74% dintre ei), fie online (80% dintre ei). Achizițiile sunt planificate în prima parte a lunii decembrie de aproape jumătate dintre părinți.

Copiii au lăsat peste 1.000 de scrisori pentru Moș Crăciun, la Colosseum Mall, în cadrul campaniei derulate în perioada 29 noiembrie – 21 decembrie 2025.

