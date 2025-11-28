Un sud-coreean a fost acuzat că a furat două ciocolățele din frigiderul firmei. Au urmat doi ani de procese

Un muncitor sud-coreean acuzat că a furat două dulciuri în valoare de puțin peste 3 lei a fost achitat după aproape doi ani de procedură. Cazul a stârnit o reacție uriașă în Coreea de Sud, unde omul a fost comparat cu Jean Valjean din „Les Misérables”, eroul lui Victor Hugo condamnat pentru că a furat o pâine ca să își hrănească familia.

Potrivit agenției AFP, în 2024 bărbatul lucra ca subcontractor pentru o companie de logistică. Într-o dimineață, fiind flămând, a luat din frigiderul firmei două produse: o prăjitură cu cremă și un Choco Pie, un desert foarte popular în Coreea de Sud.

Valoarea totală a dulciurilor era de 1.050 woni, echivalentul a aproximativ 62 de eurocenți, sau 3 lei și 16 bani. Compania a depus plângere, argumentând că doar angajații direcți aveau voie să deschidă frigiderul fără permisiune, nu și subcontractorii.

Procurorii au considerat fapta minoră, dar procesul a continuat

Parchetul a apreciat că infracțiunea este una „minimă” și a inițiat o procedură simplificată. Bărbatul a respins însă acuzațiile și a cerut un proces complet, insistând că nu a avut intenția să fure. Un tribunal l-a găsit inițial vinovat și l-a condamnat la 50.000 de woni amendă, adică aproximativ 150 de lei, de aproape 50 de ori valoarea dulciurilor.

Jean Valjean, varianta coreană

Bărbatul a făcut apel, iar procesul a durat aproape doi ani. În final, Curtea de Apel din Jeonju a decis achitarea lui. Un reprezentant al tribunalului a declarat pentru AFP că instanța a stabilit că muncitorii ca el aveau, de fapt, permisiunea de a „ronțăi ceva la birou”.

În plus, 39 de subcontractori au depus mărturie în favoarea lui, spunând că și ei deschideau ocazional frigiderul companiei atunci când le era foame. Pe baza acestor declarații, judecătorii au concluzionat că este „dificil de stabilit intenția de furt”. Avocatul bărbatului a spus presei: „Sunt foarte recunoscător pentru această soluție și cred că și clientul meu simte același lucru. Pur și simplu îi era foame într-o dimineață”.

Povestea a generat critici în rândul sindicatelor sud-coreene, care au considerat că procesul a fost disproporționat față de fapta comisă. Unii sindicaliști l-au comparat pe bărbat cu Jean Valjean, personajul central din „Les Misérables”, condamnat la ani de muncă silnică pentru că a furat o pâine ca să-și hrănească familia.

