Cine ar fi rupt sigiliul pus de Distrigaz cu o zi înaintea exploziei devastatoare? SURSE: „O firmă de instalații gaze autorizată de ANRE și ISCIR”

Explozia devastatoare care s-a produs vineri, 17 octombrie, la un bloc de pe Calea Rahovei din București a lăsat în urmă 3 morți și 15 răniți. Ancheta care va stabili, cu precizie, cauzele aceste deflagrații este în plină desfășurare. Cine sunt vinovații pentru această tragedie nu se știe încă, iar autoritățile au fost acuzate că nu au făcut nimic pentru a preveni un astfel de episod tragic.

Potrivit surselor MEDIAFAX, însă, în scenariu ar apărea și o firmă ai cărei lucrători ar fi intervenit și ar fi rupt acel sigiliu, chiar în dimineața zilei de 17 octombrie 2025.

La scurt timp după aceea – la ora 08:49:16 – totul a sărit în aer, imaginile au fost terifiante, iar efectele devastatoare.

„Firma care ar fi rupt sigiliul pus de Distrigaz ar fi AMPCgaz din București. Este vorba despre o firmă de instalații gaze autorizată de ANRE și ISCIR”, au transmis sursele MEDIAFAX, în exclusivitate.

Directorul Distrigaz: „Încercăm să vedem ce se întâmplă acolo, nu pot să declar absolut nimic”

Contactat de MEDIAFAX, Călin Chirteș, directorul operațional Distrigaz, a declarat că nu poate face niciun comentariu, fiind vorba despre o anchetă în desfășurare.

Acesta a mai precizat că, la acest moment, toată atenția este concentrată asupra locului exploziei, pentru a vedea ce se întâmplă acolo.

„În momentul acesta suntem în investigație, încercăm să vedem ce se întâmplă acolo, singura metodă de comunicare este prin biroul nostru de presă, nu pot să declar absolut nimic”, a spus Călin Chirteș.

AMPCgaz, cifră de afaceri de 642,502 lei în 2024. Cine este administratorul

Potrivit informațiilor obținute de MEDIAFAX, firma AMPCgaz asigură proiectare, montaj detectoare de gaz, verificări, revizii și întreținere instalații de gaz pentru locuințe, blocuri și firme.

Firma AMPCgaz din București – administrată de AMPROPERTYCONSTRUCT SRL – a fost înființată în anul 2020.

– a fost înființată în anul 2020. AMPROPERTYCONSTRUCT SRL a fost autorizată de ANRE, în data de 21.10.2021 – autorizație valabilă până în data de 20.10.2026.

În anul 2024, firma AMPCgaz a avut o cifră de afaceri de 642,502 lei, cu o pierdere de 83,528 lei. În același an AMPCgaz avea 3 angajați.

Firma AMPCgaz îl care ca administrator pe Mircea Alexandru Nițulescu, acesta fiind – potrivit termene.ro – și asociat/administrator la NZZ WORD SRL.

Deocamdată, din partea companiei nu avem niciun punct de vedere.

Distrigaz: „S-a dispus sistarea alimentării cu gaze naturale a imobilului respectiv”

Oficialii de la Distrigaz Sud Rețele au transmis vineri, 17 octombrie 2025, că a primit pe data de 16 octombrie o primă sesizare privind „existența mirosului de gaze” în imobilul de pe strada Vicina nr. 1, bloc 32, scara 2.

„Echipele de intervenție ale companiei s-au deplasat imediat la fața locului, unde au constatat, cu aparatele de specialitate, prezența gazului natural”, s-a precizat în comunicat.

Ca măsură de siguranță, „în conformitate cu legislația în vigoare, s-a dispus sistarea alimentării cu gaze naturale a imobilului respectiv, sigilând robinetul de branșament, la ora 09:18”, a mai transmis compania.

La ora 8:44, compania Distrigaz a fost, din nou, sesizată

De asemenea, pe data de 17 octombrie, la ora 8:44, compania a fost din nou sesizată în legătură cu prezența mirosului de gaz în același imobil.

„Echipele de intervenție ale companiei au ajuns la fața locului în momentul producerii exploziei”, precizează Distrigaz Sud Rețele.