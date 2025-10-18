Prima pagină » Știri » Cine ar fi rupt sigiliul pus de Distrigaz cu o zi înaintea exploziei devastatoare? SURSE: „O firmă de instalații gaze autorizată de ANRE și ISCIR”

Cine ar fi rupt sigiliul pus de Distrigaz cu o zi înaintea exploziei devastatoare? SURSE: „O firmă de instalații gaze autorizată de ANRE și ISCIR”

18 oct. 2025, 17:29, Știri
Cine ar fi rupt sigiliul pus de Distrigaz cu o zi înaintea exploziei devastatoare? SURSE: „O firmă de instalații gaze autorizată de ANRE și ISCIR”

Explozia devastatoare care s-a produs vineri, 17 octombrie, la un bloc de pe Calea Rahovei din București a lăsat în urmă 3 morți și 15 răniți. Ancheta care va stabili, cu precizie, cauzele aceste deflagrații este în plină desfășurare. Cine sunt vinovații pentru această tragedie nu se știe încă, iar autoritățile au fost acuzate că nu au făcut nimic pentru a preveni un astfel de episod tragic.

Potrivit surselor MEDIAFAX, însă, în scenariu ar apărea și o firmă ai cărei lucrători ar fi intervenit și ar fi rupt acel sigiliu, chiar în dimineața zilei de 17 octombrie 2025.

La scurt timp după aceea – la ora 08:49:16 – totul a sărit în aer, imaginile au fost terifiante, iar efectele devastatoare.

„Firma care ar fi rupt sigiliul pus de Distrigaz ar fi AMPCgaz din București. Este vorba despre o firmă de instalații gaze autorizată de ANRE și ISCIR”, au transmis sursele MEDIAFAX, în exclusivitate.

Directorul Distrigaz: „Încercăm să vedem ce se întâmplă acolo, nu pot să declar absolut nimic”

Contactat de MEDIAFAX, Călin Chirteș, directorul operațional Distrigaz, a declarat că nu poate face niciun comentariu, fiind vorba despre o anchetă în desfășurare.

Acesta a mai precizat că, la acest moment, toată atenția este concentrată asupra locului exploziei, pentru a vedea ce se întâmplă acolo.

„În momentul acesta suntem în investigație, încercăm să vedem ce se întâmplă acolo, singura metodă de comunicare este prin biroul nostru de presă, nu pot să declar absolut nimic”, a spus Călin Chirteș.

AMPCgaz, cifră de afaceri de 642,502 lei în 2024. Cine este administratorul 

Potrivit informațiilor obținute de MEDIAFAX, firma AMPCgaz asigură proiectare, montaj detectoare de gaz, verificări, revizii și întreținere instalații de gaz pentru locuințe, blocuri și firme.

  • Firma AMPCgaz din București – administrată de AMPROPERTYCONSTRUCT SRL – a fost înființată în anul 2020.
  • AMPROPERTYCONSTRUCT SRL a fost autorizată de ANRE, în data de 21.10.2021 – autorizație valabilă până în data de 20.10.2026.

În anul 2024, firma AMPCgaz a avut o cifră de afaceri de 642,502 lei, cu o pierdere de 83,528 lei. În același an AMPCgaz avea 3 angajați.

Firma AMPCgaz îl care ca administrator pe Mircea Alexandru Nițulescu, acesta fiind – potrivit termene.ro – și asociat/administrator la NZZ WORD SRL.

Deocamdată, din partea companiei nu avem niciun punct de vedere.

Distrigaz: „S-a dispus sistarea alimentării cu gaze naturale a imobilului respectiv”

Oficialii de la Distrigaz Sud Rețele au transmis vineri, 17 octombrie 2025, că a primit pe data de 16 octombrie o primă sesizare privind „existența mirosului de gaze” în imobilul de pe strada Vicina nr. 1, bloc 32, scara 2.

„Echipele de intervenție ale companiei s-au deplasat imediat la fața locului, unde au constatat, cu aparatele de specialitate, prezența gazului natural”, s-a precizat în comunicat.

Ca măsură de siguranță, „în conformitate cu legislația în vigoare, s-a dispus sistarea alimentării cu gaze naturale a imobilului respectiv, sigilând robinetul de branșament, la ora 09:18”, a mai transmis compania.

La ora 8:44, compania Distrigaz a fost, din nou, sesizată

De asemenea, pe data de 17 octombrie, la ora 8:44, compania a fost din nou sesizată în legătură cu prezența mirosului de gaz în același imobil.

„Echipele de intervenție ale companiei au ajuns la fața locului în momentul producerii exploziei”, precizează Distrigaz Sud Rețele.

Citește și

EVENIMENT Salvarea pentru marii arși vine tot din străinătate. După 10 ani de la Colectiv, în România nu reușim să tratăm pacienții la noi în spitale
16:38
Salvarea pentru marii arși vine tot din străinătate. După 10 ani de la Colectiv, în România nu reușim să tratăm pacienții la noi în spitale
SĂNĂTATE Alexandru Rogobete anunță semnarea contractului pentru construcția Spitalului Regional de Urgență de la Iași
15:32
Alexandru Rogobete anunță semnarea contractului pentru construcția Spitalului Regional de Urgență de la Iași
GALERIE FOTO EXCLUSIVĂ IMAGINI cu noua flotă auto a Guvernului. Cum arată cele 17 mașini Dacia Duster, model Pick-up
14:56
IMAGINI cu noua flotă auto a Guvernului. Cum arată cele 17 mașini Dacia Duster, model Pick-up
ACTUALITATE Ministrul Sănătății, NOI vești despre starea pacienților de la explozia din Rahova
14:07
Ministrul Sănătății, NOI vești despre starea pacienților de la explozia din Rahova
POLITICĂ Grindeanu, MARATON de întâniri importante cu Antonio Costa, premierul Spaniei și ministrul de Finanțe al Germaniei
13:57
Grindeanu, MARATON de întâniri importante cu Antonio Costa, premierul Spaniei și ministrul de Finanțe al Germaniei
ACTUALITATE Se adâncește MISTERUL sigiliului rupt de la locul exploziei. Primarul interimar al Capitalei: „Sigilii decorative, nu au ca rol să salveze vieți, au ca rol doar ca să stopeze furtul de gaze”
13:35
Se adâncește MISTERUL sigiliului rupt de la locul exploziei. Primarul interimar al Capitalei: „Sigilii decorative, nu au ca rol să salveze vieți, au ca rol doar ca să stopeze furtul de gaze”
Mediafax
Explozia din Rahova: Poliția a început să permită accesul cu însoțitori / Bujduveanu: „Ne pregătim pentru etapa cea mai grea”
Digi24
Ultimele date de la medici despre starea Flaviei Groșan. Care este diagnosticul
Cancan.ro
Prima prognoză meteo Accuweather pentru iarna asta. Cum va fi vremea în București în decembrie 2025 și în ianuarie 2026
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
Adevarul
Cum ar putea ajunge avionul lui Putin în Budapesta: escortat de avioane turcești și sârbe, pe o rută de 5.000 de km
Mediafax
Trump este „singurul care îl poate forța” pe Putin să vină la masa negocierilor, spune președintele Finlandei
Click
Scandal monstru în jurul concertului aniversar anulat al Angelei Gheorghiu! Marea soprană, acționată în judecată de organizatori! Ce s-a întâmplat?
Wowbiz
Durere fără margini la Curtea de Argeș. Femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni a fost înmormântată. Imaginile cu băiatul cel mare sunt sfâșietoare: „O aștepta să vină la școală…”
Antena 3
Cine a rupt sigiliul înainte de explozia din Rahova? Locatar: „A venit o firmă autorizată, au dat drumul și au cerut 1.500 de lei”
Digi24
VIDEO Ce știu criminaliștii despre victimele care au murit în explozia din Rahova: „Toate trei sunt femei, urmează identificarea ADN”
Cancan.ro
Ultimele mesaje postate de Flavia Groșan. Ce chinuri a trăit înainte să intre în comă doctorița controversată din pandemia Covid
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de fosta asistentă tv a lui Mihai Morar? Fotomodelul Mădălina Urloiu duce o viață lipsită de griji în America
observatornews.ro
Reacţia lui Călin Georgescu, după explozia din Rahova: "Răul nu vine doar din întâmplare"
StirileKanalD
„Probabil, cu această ocazie, se vor face controale masive”. Ipoteze în cazul exploziei de pe Calea Rahovei
KanalD
INCENDIU în sectorul 6 din București! S-a emis RO-ALERT
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
„Mașina care dă curent”, testată în Dobrogea. Cât costă și ce dotări are - VIDEO
Descopera.ro
O galaxie bizară SFIDEAZĂ regulile astronomilor
Capital.ro
Doliu în lumea muzicii. A murit un mare pianist de jazz: O pierdere imensă
Evz.ro
Vedete care au pozat în Playboy. Efectele au fost nebănuite
A1
Cum arată noua linie de lenjerie intimă cu păr pubian care a fost lansată de Kim Kardashian. Fanii brandului au fost uimiți
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
Dan Negru, remarcă cu privire la situația financiară a României, dar și a numărului redus de copii care merg la școală! "Suntem praf!"
RadioImpuls
Adriana Ochișanu, adevărul despre problemele de sănătate cu care se confruntă fiul ei! Ce diagnostic a primit, de fapt, Cristi Botgros: „Hai să le spunem lucrurilor pe nume. Nu mai consumă lumea? Nu mai bea lumea?”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Descopera.ro
Astronomii anunță o descoperire neașteptată pe unul dintre sateliții naturali ai planetei Saturn