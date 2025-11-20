Prima pagină » Actualitate » Un tânăr a MURIT și două persoane au fost rănite, după ce o fostă judecătoare i-a lovit cu mașina în curtea unui spital din Bihor. A încurcat pedalele

Un tânăr a MURIT și două persoane au fost rănite, după ce o fostă judecătoare i-a lovit cu mașina în curtea unui spital din Bihor. A încurcat pedalele

20 nov. 2025, 12:00, Actualitate
Un tânăr a MURIT și două persoane au fost rănite, după ce o fostă judecătoare i-a lovit cu mașina în curtea unui spital din Bihor. A încurcat pedalele
FOTO - ISU Crișana

Un tânăr de 27 de ani a murit, iar alte două persoane au fost rănite, după ce un autoturism a lovit trei pietoni, doi în scaun cu rotile și o asistentă, în parcarea unui centru medical din localitatea Cordău, comuna Sânmartin, județul Bihor. Potrivit Adevărul, femeia aflată la volan este o fostă judecătoare, în vârstă de 51 de ani.

UPDATE – A accelerat, în loc să frâneze!

Accidentul mortal din parcarea spitalului de recuperare Auxologico President din Cordău a avut o cauză șocantă. Șoferița, o fostă judecătoare din Satu Mare, în vârstă de 51 de ani, vrând să-și parcheze mașina, având cutie automată, a apăsat din greșeală accelerația, în loc să frâneze, iar astfel a lovit cele trei persoane, care se aflau pe o alee pietonală, au transmis, joi dimineața, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Bihor.

„Din investigațiile efectuate de polițiștii rutieri, la fața locului, s-a constatat că, o femeie, de 51 de ani, din municipiul Satu Mare, județul Satu Mare, în timp ce conducea un autoturism, în condiții ce urmează a fi stabilite din cercetări, în momentul efectuării manevrei de parcare a autoturismului, ar fi acționat în mod eronat pedala de accelerație în locul celei de frână, iar autoturismul s-a pus în mișcare de pe loc. Astfel, ar fi pătruns pe aleea pietonală situată în partea dreaptă a spitalului, unde a acroșat trei pietoni: un bărbat, de 28 de ani, din localitatea Aleșd, județul Bihor, un tânăr, de 18 ani, din municipiul Hunedoara, județul Hunedoara, ambii aflați în scaun rulant și o femeie, de 32 de ani, din comuna Drăgești, județul Bihor. În urma accidentului rutier, bărbatul de 28 de ani, din Aleșd, a suferit leziuni care, din nefericire, i-au provocat decesul la fața locului. De asemenea, tânărul de 18 ani a suferit multiple leziuni, iar femeia leziuni mai ușoare, ambii fiind transportați la spital, pentru investigații și îngrijiri medicale. rezultatul testării cu aparatul etilotest a conducătoarei auto a relevat faptul că nu se afla sub influența băuturilor alcoolice”, potrivit IPJ Bihor.

Știrea inițială: 

Accidentul a avut loc miercuri seară, apelul la 112 fiind făcut în jurul orei 23:30. La fața locului au intervenit imediat echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Bihor din cadrul Gărzii 1 Mai și ale Detașamentelor 1 și 2 Oradea.

Pompierii au acționat cu o autospecială de descarcerare grea, o autospecială de primă intervenție, o ambulanță SMURD cu medic și autospeciala de Terapie Intensivă Mobilă.

Un tânăr de 18 ani, aflat în scaun cu rotile și prins sub autoturism, a fost descarcerat și transportat la spital în stare critică, victima fiind încadrată în cod roșu medical.

Cealaltă persoană în scaun cu rotile, un bărbat de 27 de ani, a fost găsită fără semne vitale, medicii declarând decesul acestuia la fața locului.

A treia victimă, o asistentă medicală în vârstă de 32 de ani, a suferit răni ușoare.

Poliția a deschis o anchetă în acest caz, pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs accidentul. Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului Rutier Bihor, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului rutier.

FOTO – ISU „Crișana” Bihor

