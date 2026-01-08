Un vânător de comori din Anglia o monedă celtică fabuloasă. Cu ce sumă impresionantă ar putea fi vândută

Un britanic cu un detector de metale a descoperit o monedă antică ce ar putea oferi dovezi ale comerțului dintre două triburi, cu mii de ani în urmă. Moneda dezgropată de un pasionat de detectoare de metale în Lelley, East Yorkshire, Marea Britanie, datează din jurul anilor 50–10 î.Hr., din perioada Epocii Fierului, potrivit BBC.

Este o variantă a unui stater de aur Corieltauvi, un trib celtic care ocupa întregul Lincolnshire, până la malul sudic al estuarului Humber. Coralie Thomson, de la casa de licitații David Duggleby din Scarborough, care va scoate moneda la licitație, a declarat că este „incredibil de rară” și că pare să fie „doar a doua descoperită vreodată”.

Moneda a fost găsită pe teritoriul din Epoca Fierului al tribului Parisi, care ocupa o zonă din East Yorkshire. Leicester a fost capitala romană a tribului Corieltauvi, iar monetăria era unul dintre atelierele acestora.

Casa de licitații a precizat că moneda cântărește 5,5 g și are o compoziție de 33% aur, 54% cupru și 9,5% argint. Pe monedă se află cinci puncte și o reprezentare a unui cal. Thomson: „Al cincilea punct este cel care face această monedă atât de incredibil de rară. Staterii Corieltauvi aveau întotdeauna patru puncte – sau cel puțin așa credea toată lumea până când o variantă cu cinci puncte a fost descoperită anul trecut în Northamptonshire”.