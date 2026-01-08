Prima pagină » Actualitate » Un vânător de comori din Anglia o monedă celtică fabuloasă. Cu ce sumă impresionantă ar putea fi vândută

Un vânător de comori din Anglia o monedă celtică fabuloasă. Cu ce sumă impresionantă ar putea fi vândută

08 ian. 2026, 15:25, Actualitate
Un vânător de comori din Anglia o monedă celtică fabuloasă. Cu ce sumă impresionantă ar putea fi vândută
FOTO: David Duggleby Auctioneers

Un britanic cu un detector de metale a descoperit o monedă antică ce ar putea oferi dovezi ale comerțului dintre două triburi, cu mii de ani în urmă. Moneda dezgropată de un pasionat de detectoare de metale în Lelley, East Yorkshire, Marea Britanie, datează din jurul anilor 50–10 î.Hr., din perioada Epocii Fierului, potrivit BBC.

Este o variantă a unui stater de aur Corieltauvi, un trib celtic care ocupa întregul Lincolnshire, până la malul sudic al estuarului Humber. Coralie Thomson, de la casa de licitații David Duggleby din Scarborough, care va scoate moneda la licitație, a declarat că este „incredibil de rară” și că pare să fie „doar a doua descoperită vreodată”.

Moneda a fost găsită pe teritoriul din Epoca Fierului al tribului Parisi, care ocupa o zonă din East Yorkshire. Leicester a fost capitala romană a tribului Corieltauvi, iar monetăria era unul dintre atelierele acestora.

Casa de licitații a precizat că moneda cântărește 5,5 g și are o compoziție de 33% aur, 54% cupru și 9,5% argint.

Pe monedă se află cinci puncte și o reprezentare a unui cal.

Thomson: „Al cincilea punct este cel care face această monedă atât de incredibil de rară. Staterii Corieltauvi aveau întotdeauna patru puncte – sau cel puțin așa credea toată lumea până când o variantă cu cinci puncte a fost descoperită anul trecut în Northamptonshire”.

Thomson a mai spus că cele două triburi erau „aparent destul de civilizate”, adăugând că jafurile, furturile sau crimele sunt explicații mai puțin probabile pentru faptul că aurul Corieltauvi a ajuns pe teritoriul Parisi.

„Cel mai probabil este o dovadă a comerțului dintre cele două”, a spus ea.

Staterul va fi inclus în licitația de monede, bancnote și timbre organizată de David Duggleby săptămâna aceasta.

Thomson a adăugat: „Un singur punct în plus poate părea nesemnificativ, dar din punct de vedere al atractivității pentru colecționari este un adevărat factor decisiv. Vorbim despre o dublare sau chiar o triplare a valorii la licitație”.

Moneda a fost evaluată la 4.000 de lire, însă la licitație ar putea să fie vândută cu o sumă mult mai mare.

Recomandarea video

Mediafax
Ninge în toată România! Trafic în condiții de iarnă: Unde sunt cele mai multe restricții
Digi24
Presa maghiară: Ursula von der Leyen și colegii ei fac România măreață. „Ceva s-a schimbat. Ceea ce s-a întâmplat este fără precedent”
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță -18 grade Celsius în ianuarie! Cel mai friguros oraș din România în 2026.
Prosport.ro
Simona Halep, apariție într-un Lamborghini la Dubai după întâlnirea cu fiul miliardarului din Topul Forbes! Românca a început noul an în stil mare. FOTO
Adevarul
Prima veste bună pentru România de la Casa Albă. Liderul care i-ar putea succede lui Trump: „Este pro-NATO, anti-China, anti-Rusia”
Mediafax
Turiștii sunt penalizați în tot mai multe locuri. Ce destinații vă golesc portofelul
Click
Cea mai avantajată zodie până la vară. Universul îi pregătește surprize majore, succes, bani și împliniri neașteptate
Digi24
„Să scufundăm nave americane”. Duma de Stat cere lovirea Europei cu rachete Oreșnik după confiscarea petrolierului Marinera
Cancan.ro
BREAKING! S-au ÎNCHIS școlile în România! Elevii care nu mai fac cursuri azi și mâine
Ce se întâmplă doctore
De ce afecțiune secretă suferă Nick de la N&D. Nevasta l-a dat de gol, în timpul filmărilor Power Couple 2026 de la Antena 1
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Primele imagini cu M1E3 Abrams, noua iterație a tancului american după 46 de ani
Descopera.ro
De ce se crede că trifoiul cu patru foi aduce noroc?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Descopera.ro
Fragilitate la început de an: de ce relațiile par mai vulnerabile în ianuarie
FLASH NEWS Diana Buzoianu a convocat Comitetul pentru situații de urgență, din cauza alertelor meteo. Cod portocaliu în mai multe județe până la miezul-nopții
17:23
Diana Buzoianu a convocat Comitetul pentru situații de urgență, din cauza alertelor meteo. Cod portocaliu în mai multe județe până la miezul-nopții
HOROSCOP Zodia pentru care 2026 va fi cel mai frumos an din viață, potrivit astrologului Camelia Pătrășcanu
16:55
Zodia pentru care 2026 va fi cel mai frumos an din viață, potrivit astrologului Camelia Pătrășcanu
SPORT Recenzia unui turist, cazat la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov, a luat prin surprindere angajații: „Încă nu ne vine să credem”
16:52
Recenzia unui turist, cazat la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov, a luat prin surprindere angajații: „Încă nu ne vine să credem”
ECONOMIE AMEPIP începe controale-fulger la peste 800 de companii de stat. Agenția va verifica dacă sunt respectate procedurile de selecție în instituțiile publice
16:52
AMEPIP începe controale-fulger la peste 800 de companii de stat. Agenția va verifica dacă sunt respectate procedurile de selecție în instituțiile publice
CONTROVERSĂ Senatul SUA vrea să limiteze puterile lui Trump în Venezuela. Rezoluția bipartizană are șanse mici, iar Trump poate folosi oricând dreptul de veto
16:38
Senatul SUA vrea să limiteze puterile lui Trump în Venezuela. Rezoluția bipartizană are șanse mici, iar Trump poate folosi oricând dreptul de veto
FLASH NEWS Școlile se închid într-un important oraș din România din cauza condițiilor meteo extreme. Alerta de vreme rea durează până sâmbătă
16:01
Școlile se închid într-un important oraș din România din cauza condițiilor meteo extreme. Alerta de vreme rea durează până sâmbătă

Cele mai noi

Trimite acest link pe