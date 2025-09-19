Zona unde se construiește cel mai mare parc INDUSTRIAL din România: „Gândit să creeze locuri de muncă și să impulsioneze economia”

Cosmin Vasile, președintele Consiliului Județean Dolj, a anunțat că terenul de peste 180 de hectare situat în comuna Coșoveni, lângă Craiova, a obținut titlul de parc industrial. În spațiul respectiv urmează a fi dezvoltată cea mai mare platformă industrială din sudul României.

„Am obținut titlul de parc industrial pentru terenul de peste 180 de hectare de la Coșoveni, unde vom construi cea mai mare platformă industrială din sudul României. Este un proiect ambițios al Consiliului Județean Dolj, gândit să atragă investiții, să creeze locuri de muncă și să impulsioneze economia locală”, a transmis vineri președintele CJ Dolj, Cosmin Vasile.

Cel mai mare parc industrial, finanțat din fonduri europene nerambursabile

Proiectul este evaluat la 18 milioane de euro, iar o mare parte din bani provin europene nerambursabile, prin Programul pentru Tranziție Justă.

„În acest moment, lucrăm la documentația pentru depunerea proiectului spre finanțare. Valoarea totală a investiției este de aproximativ 18 milioane de euro, din care cea mai mare parte o vom atrage din fonduri europene, restul urmând să fie asigurat din bugetul județului”, a precizat șeful administrației județene.

Parcul industrial implică o infrastructură modernă, cu acces direct la două drumuri naționale și la calea ferată. Intrarea principală se face printr-un sens giratoriu pe E70, cu două benzi pe sens.

Un al doilea sens giratoriu va fi amenajat pe DN6, în zona Caracal – Craiova. De asemenea, proiectul prevede și o platformă feroviară de încărcare/descărcare, conectată la rețeaua națională.

Potrivit studiului de fezabiliate al proiectului Oltenia Business Park, cele 180 hectare vor fi împărțite în patru zone industriale, conectate printr-o intersecție în cruce. Fiecare dintre aceste intersecții vor fi echipate cu sensuri giratorii pentru a asigura un trafic fluent în interior.

În apropierea accesului principal vor fi construite două clădiri de birouri, cu facilități pentru investitorii care închiriază teren în parc și urmează să își construiască propriile capacități de producție. De asemenea, vor exista zone verzi pentru relaxare și parcări pentru angajați și vizitatori.

„Este cel mai mare parc industrial pe care îl dezvoltăm”

Parcul industrial de la Coșoveni este al treilea proiect de acest tip realizat de administrația județului Dolj, după ce celelalte două – Parc Industrial Craiova și High-Tech Industry Park – și-au atins capacitatea maximă de ocupare.

„Este cel mai mare parc industrial pe care îl dezvoltăm, cu infrastructură modernă, facilități fiscale și condiții excelente pentru viitorii investitori”, spune Cosmin Vasile.

