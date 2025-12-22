Prima pagină » Actualitate » Unde dai și unde crapă: cum a devenit democratul Bill Clinton, și nu republicanul Donald Trump, subiectul principal al dezvăluirilor în cazul Epstein

Unde dai și unde crapă: cum a devenit democratul Bill Clinton, și nu republicanul Donald Trump, subiectul principal al dezvăluirilor în cazul Epstein

22 dec. 2025
„Dacă președintele Donald Trump a încercat să folosească dezvăluirile de vineri ale dosarului Epstein pentru a distrage atenția de la propria relație cu celebrul agresor sexual, așa cum susțin criticii, s-ar putea să fi reușit”, susține Financial Times.

Financial Times: Bill Clinton, marele dușman ideologic al lui Trump, cel mai afectat de scandalul Epstein

Declasificare Departamentul de Justiție SUA

De la publicarea documentelor, privirea publică nu a fost fixată asupra lui Trump, ci asupra unuia dintre marii săi dușmani ideologici – Bill Clinton. Fostul președinte democrat apare în multe din fotografiile legate de Jeffrey Epstein și asociata sa, Ghislaine Maxwell, care au fost publicate în cascadă de Departamentul de Justiție în baza unui ordin executiv semnat chiar de Trump luna trecută.

Trump, care s-a bucurat de o prietenie cu Epstein în anii 1990 și la începutul anilor 2000, era acuzat că a încercat mult timp să păstreze documentele sigilate. Ultima acuzație puternică în acest sens a fost făcută chiar de Elon Musk, atunci când s-a certat în mod public cu actualul președinte al SUA.

Însă echipa republicană de la Casa Albă nu a pierdut prilejul de a fructifica „beneficiul politic al utilizării pozelor pentru a păta reputația unui democrat proeminent”, susține FT.

Republicanii l-au luat peste picior pe Bill Clinton: „Tubba Bubba”

„În weekend, susținătorii lui Trump din presă și blogosferă au preluat rapid această linie de vinovăție prin asociere, evidențiind fotografii cu Clinton care păreau să sublinieze apropierea sa de Epstein.

„Tubba Bubba” apărea pe prima pagină a ziarului New York Post, deasupra unei fotografii cu Clinton relaxându-se într-o cadă cu hidromasaj lângă o femeie, cu fața acoperită. „Bill are niște explicații de dat”, scria primul afiș.

„Este destul de interesant cum democrații l-au acuzat în mod fals pe președintele Trump că este pedofil, doar pentru ca Departamentul de Justiție al lui Trump să publice dosarele lui Epstein care îl arată pe Bill Clinton bălăcindu-se nud cu un pedofil în piscina acestuia”, a scris influencerul de dreapta Laura Loomer pe X.

„Poate că acum presa va înceta să mai fie obsedată de aceste dosare.”

Între timp, echipa de presă a Casei Albe a subliniat acest aspect. „Am văzut ceva”, a scris Abigail Jackson, purtătoare de cuvânt a lui Trump, pe X , deasupra fotografiei cu Clinton într-o cadă cu hidromasaj: „Pur și simplu nu este ceea ce v-ați dorit.”

Echipa lui Bill Clinton strigă: „diversiune!”

Declasificare Departamentul de Justiție SUA

Consilierii fostului președinte Clinton susțin, pe de altă parte, că imaginile au fost o „tactică diversionistă” menită să alunge atenția de la propriile legături ale lui Trump cu Epstein, care a murit în închisoare în 2019 în timp ce era pus sub acuzare federală pentru trafic sexual de minori.

„Casa Albă nu a ascuns aceste dosare luni de zile doar pentru a le arunca vineri seară pentru a-l proteja pe Bill Clinton”, a declarat Angel Ureña, adjunctul șefului de cabinet al lui Clinton.

„Este vorba despre a se proteja de ceea ce urmează sau de ceea ce vor încerca să ascundă pentru totdeauna.”

Declasificare Departamentul de Justiție SUA

„Analiza datelor a evidențiat modul în care cazul Epstein a devenit o armă în războiul ideologic tot mai intens al Americii, stânga folosind dosarele pentru a-l discredita pe Trump, în timp ce dreapta le folosește pentru a-i ataca adversarii”, susține Financial Times.

Publicația consideră, ca și democrații, că Trump folosește Departamentul de Justiție pentru a-și urmări adversarii politici, o acuzație pe care chiar actualul președinte a făcut-o în repetate rânduri la adresa administrației Biden.

Todd Blanche și Pam Bondi

Todd Blanche, avocatul personal al apărării lui Trump, a fost numit în funcția de procuror general adjunct în martie, iar de atunci, Departamentul de Justiție a intentat o serie de acuzații penale împotriva multor „inamici” democrați ai lui Trump, inclusiv la adresa fostul director al FBI, James Comey .

NBC: „De ce a fost eliminată această fotografie cu un birou cu un sertar deschis care conținea fotografii cu Trump?”

Adjunctul procurorului general, Todd Blanche: „Puteți vedea în acea fotografie că sunt fotografii cu femei. După publicarea ei, am aflat că existau îngrijorări cu privire la acele femei”.

NBC: „Vreți să spuneți că una sau mai multe dintre acele femei sunt victime ale lui Epstein?”

Blanche: „Nu, nu asta vreau să spun”

Luna trecută, Trump a cerut Departamentului de Justiție să investigheze orice legături dintre Epstein și democrați proeminenți, inclusiv Clinton.

Procurorul general Pam Bondi i-a ordonat apoi lui Jay Clayton, procurorul american din Manhattan, să facă analiza.

Declasificări Camera Reprezentanților

În răspunsul lor la publicarea dosarelor Epstein de vineri, democrații au trecut și ei cu vederea numeroasele imagini cu Clinton, concentrându-se în schimb pe cât de mult erau redactate înregistrările. Mai multe documente, peste 100 de pagini, au fost complet cenzurate.

Au existat și dezbateri intense pe seama faptului că Departamentul nu a reușit să publice toate înregistrările, comunicările și materialele de investigație neclasificate legate de Epstein.

Adam Schiff, proeminentul senator democrat din California, a declarat că procurorul general ar trebui chemat în fața Comisiei Judiciare a Camerei Superioare și să explice „această încălcare intenționată a legii”.

Declasificare Departamentul de Justiție SUA

„Departamentul de Justiție al lui Trump a avut la dispoziție luni întregi pentru a-și respecta promisiunea de a publica toate dosarele Epstein. Supraviețuitorii lui Epstein și poporul american au nevoie de răspunsuri acum”, spune el.

Financial Times: „Dintre toți partenerii lui Epstein, Bill Clinton pare cel mai proeminent”

Declasificare Departamentul de Justiție SUA

O serie de fotografii îi prezintă pe Mick Jagger, Michael Jackson, Richard Branson, al doilea fiu al reginei Elisabeta a II-a, Andrew Mountbatten-Windsor, și pe veteranul jurnalist Walter Cronkite, alături de controversatul Epstein. „Însă dintre toți, Bill Clinton apare cel mai proeminent”, recunoaște FT.

Este înfățișat la bordul unui avion cu mâna pe umărul lui Michael Jackson, în fața Dianei Ross, este alături de Mick Jagger și o femeie neidentificată, a cărei față este cenzurată, este alături de actorul de la Hollywood Kevin Spacey și apare și într-o piscină cu Ghislaine Maxwell.

Există, de asemenea, o imagine cu Clinton într-un avion, cu brațul în jurul unei femei – cu fața acoperită – purtând un maiou alb. Imaginile, care au fost afișate vizibil pe site-uri de știri republicane, inclusiv Fox News.

Susținătorii lui Trump le-au considerat pe toate o dovadă a ipocriziei democrate. „Această dezvăluire a dosarului Epstein este absolut condamnabilă pentru Bill Clinton”, a spus Benny Johnson, un comentator conservator, la X.

„Sunt două grupuri de oameni. Cei care nu știau nimic și au oprit relațiile și cei care au continuat și după aceea”

Declasificare Departamentul de Justiție SUA

Declasificare Departamentul de Justiție SUA

Ureña, adjunctul șefului de cabinet al lui Clinton, a răspuns că există două grupuri de oameni în întreaga saga Epstein – cei care „nu știau nimic și l-au oprit înainte ca infracțiunile sale să iasă la iveală” și cei care „au continuat relațiile cu el și după aceea”.

Clinton, a insistat el, a făcut parte din primul grup. „Nicio tergiversare din partea celor din al doilea grup nu va schimba asta”, spune Ureña.

„Toată lumea, în special Maga, baza electorală a lui Trump, așteaptă răspunsuri, nu țapi ispășitori”, concluzionează, în analiză, FT.

Scandal în Statele Unite. Departamentul de Justiție a eliminat o fotografie cu Trump din dosarele Epstein. Alte 16 fișiere au dispărut de pe site

Bombă în documentele Departamentului de Justiție: femeile lui Epstein, plătite via România

Departamentul de Justiție al SUA a publicat primul lot care conține mii de fotografii și documente din arhiva lui Jeffrey Epstein

Trump și Clinton apar într-un nou lot de fotografii în dosarul Epstein. 19 din 95.000 de imagini, date publicității. Figuri celebre apar cu agresorul

Cele mai noi