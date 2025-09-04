Prima pagină » Actualitate » Unde se ascunde președintele? Nicușor Dan, hologramă în video-conferința Coaliției de Voință

04 sept. 2025, 17:18, Actualitate
Președintele surprinde din nou. Invitat în video-conferința Coaliţiei de voinţă, care a reunit joi liderii ce sprijină Ucraina în războiul cu Rusia, Nicușor Dan s-a făcut remarcat printr-o prezență greu de observat, la propriu, în panelul liderilor politici europeni.

Nou plan european de asigurare a viitorului de securitate al Ucrainei

Şedinţa de la Palatul Elysee este co-prezidată de preşedintele francez Emmanuel Macron şi de premierul britanic Keir Starmer. La reuniune este prezent şi preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Agenda zilei de astăzi se axează pe întocmirea unui plan prin care să se asigure viitorul de securitate al Ucrainei, a anunțat gazda reuniunii, Emmanuel Macron.

Garanţiile de securitate includ sprijin pentru armata Kievului, cumpărare de armament şi monitorizare în regiunea Marii Negre. Reuniunea are loc în contextul în care Coaliţia de voinţă vrea să prezinte o ofertă europeană solidă pentru a-i proteja pe ucraineni de un eventual atac rus, în cazul în care va fi încheiat un acord de pace, relatează TVRinfo.

Misteriosul Nicușor Dan. Habemus presidentum, dar unde e?

La această importantă videoconferinţă, România a fost reprezentantă de la cel mai înalt nivel, prin preşedintele Nicuşor Dan. Deși a luat cuvântul, șeful statului a avut o prezență destul de discretă în peisajul video-conferinței, fiind greu de remarcat în ansamblul mega-ecranului care i-a prezentat pe cale virtuală pe toți liderii politici invitați.

În cadrul întâlnirii, prezidată de Emmanuel Macron și Keir Starmer, Nicușor Dan a apreciat progresele făcute în furnizarea garanțiilor de securitate pentru Ucraina, reliefând importanța unității transatlantice.

„O ședință foarte bună și substanțială de astăzi a CoalitionOfTheWilling , prezidată de Emmanuel Macron și Keir Starmer. Apreciez munca asiduă și progresele realizate în ceea ce privește furnizarea unor garanții de securitate solide pentru Ucraina. Unitatea și coordonarea transatlantică reprezintă puterea noastră în fața Rusiei. Salutăm participarea reprezentanților SUA la întâlnirea noastră. Implicarea SUA rămâne crucială în toate aspectele eforturilor noastre comune de a ajunge la un armistițiu și la o pace durabilă în Ucraina”, a postat președintele României, pe X.

