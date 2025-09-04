Nicușor Dan: „Trebuie să continuăm să exercităm PRESIUNI asupra Rusiei”

Președintele României, Nicușor Dan, a subliniat necesitatea menținerii presiunii asupra Rusiei, explicând că situația actuală arată că Rusia nu este dispusă la pace și că doar acțiunea fermă poate determina schimbări.

În cadrul întâlnirii „Coaliția celor dispuși”, prezidată de Emmanuel Macron și Keir Starmer, Nicușor Dan a apreciat progresele făcute în furnizarea garanțiilor de securitate pentru Ucraina și a evidențiat importanța unității transatlantice.

„O ședință foarte bună și substanțială de astăzi a CoalitionOfTheWilling , prezidată de Emmanuel Macron și Keir Starmer. Apreciez munca asiduă și progresele realizate în ceea ce privește furnizarea unor garanții de securitate solide pentru Ucraina. Unitatea și coordonarea transatlantică reprezintă puterea noastră în fața Rusiei. Salutăm participarea reprezentanților SUA la întâlnirea noastră. Implicarea SUA rămâne crucială în toate aspectele eforturilor noastre comune de a ajunge la un armistițiu și la o pace durabilă în Ucraina”, a postat președintele României, pe X.

Nicușor Dan a subliniat, de asemenea, importanța sancțiunilor suplimentare împotriva Rusiei și a consolidării poziției NATO pe flancul estic și la Marea Neagră, evidențiind legătura dintre securitatea Ucrainei și stabilitatea regiunii. Șeful statului a mai precizat și importanța sprijinului acordat Republicii Moldova și a parcursului său european, considerând că acestea sunt elemente esențiale pentru securitatea regională.