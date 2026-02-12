Prima pagină » Actualitate » Unde se poate reclama pierderea, deteriorarea sau furtul unui colet. Despăgubirile acordate de furnizori

Unde se poate reclama pierderea, deteriorarea sau furtul unui colet. Despăgubirile acordate de furnizori

13 feb. 2026, 00:20, Actualitate
Unde se poate reclama pierderea, deteriorarea sau furtul unui colet. Despăgubirile acordate de furnizori
FOTO - Caracter ilustrativ

Conform celor mai recente date statistice, în România ajung anual cel puțin 600 de milioane de colete, corespondență și imprimate, o parte dintre acestea fiind însă pierdute sau deteriorate. Iar persoanele păgubite trebuie să știe unde pot depune plângeri și dacă pot primi și despăgubiri.

Creșterea constantă a traficului poștal din ultimii ani, în special a coletelor, reflectă dezvoltarea comerțului electronic și utilizarea tot mai frecventă a serviciilor poștale.

În acest context, Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) reamintește utilizatorilor, persoane fizice și juridice, pașii pe care trebuie să-i urmeze în situația pierderii totale sau parțiale, deteriorării, distrugerii totale sau parțiale sau furtului unei trimiteri poștale.

Reclamația prealabilă la furnizorul de servicii poștale

În cazul pierderii totale sau parțiale, deteriorării, distrugerii totale sau parțiale sau furtului unei trimiteri poștale, utilizatorii persoane fizice sau juridice trebuie să se adreseze mai întâi furnizorului de servicii poștale, prin formularea unei reclamații prealabile, scrie Adevărul.

Reclamația prealabilă poate fi formulată de expeditor sau de destinatar, în termen de 6 luni de la data depunerii trimiterii poștale, aceasta fiind data la care trimiterea a fost colectată de furnizor.

Furnizorul de servicii poştale are obligația de a soluționa reclamația prealabilă în termen de 3 luni de la data introducerii acesteia, iar în cazul reclamațiilor întemeiate, furnizorul despăgubește expeditorul trimiterii, care poate renunța la dreptul său de despăgubire în favoarea destinatarului.

FOTO – Caracter ilustrativ

Furnizorul de servicii poştale răspunde pentru paguba pricinuită, dacă aceasta survine între momentul depunerii trimiterii şi momentul livrării la destinatar, cu excepția situațiilor prevăzute de lege, cum ar fi paguba produsă ca urmare a faptei expeditorului sau destinatarului ori ca urmare a survenirii unei cauze de forță majoră sau a cazului fortuit.

Despăgubiri acordate de furnizori

Pentru trimiterile poștale interne, furnizorii răspund, conform legislației în vigoare, după cum urmează…

În caz de furt, pierdere totală sau distrugere totală:

  • cu suma reprezentând de 5 ori tariful serviciului, pentru trimiterile poștale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată sau unui serviciu contra ramburs;
  • cu întreaga valoare declarată, dacă trimiterea a fost efectuată printr-un serviciu cu valoare declarată;
  • cu valoarea rambursului, în cazul expedierii prin servicii contra ramburs, fără valoare declarată;
  • pentru toate cazurile, furnizorul restituie și contravaloarea taxei de transport, în cazul în care aceasta a fost achitată.

În caz de pierdere parțială ori distrugere parțială sau deteriorare:

  • cu valoarea declarată pentru partea lipsă, distrusă sau deteriorată ori cu cota-parte corespunzătoare greutății lipsă din valoarea declarată, pentru trimiterile poștale care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;
  • cu suma reprezentând de 5 ori tariful serviciului, în caz de pierdere parțială, distrugere parțială sau deteriorare a trimiterilor poștale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată.

În cazul în care furnizorul nu răspunde la reclamația prealabilă în termenul maxim legal de 3 luni de la data depunerii acesteia, utilizatorul poate adresa o plângere către ANCOM, care trebuie să fie însoțită de dovada îndeplinirii procedurii reclamației prealabile.

ANCOM precizează că legislația în vigoare nu conferă instituției competența de a constata contravenții sau de a aplica sancțiuni pentru pierderea, deteriorarea, distrugerea ori furtul unei trimiteri poștale.

Totodată, ANCOM nu are competența legală de a aprecia asupra împrejurărilor producerii prejudiciului, precum și de a stabili prejudiciul ori de a obliga furnizorii de servicii poștale la plata despăgubirilor aferente.

În cazul în care furnizorul de servicii poștale consideră neîntemeiată reclamația, doar instanța de judecată poate aprecia în ce măsură poate fi angajată răspunderea furnizorului de servicii poștale și îl poate obliga să-i plătească expeditorului sau, după caz, destinatarului, despăgubirile aferente prejudiciului creat în urma pierderii, deteriorării, distrugerii ori furtului trimiterii poștale.

În ceea ce privește despăgubirea utilizatorilor, în situația în care furnizorul de servicii poștale refuză asumarea responsabilității și, pe cale de consecință, a acordării despăgubirilor, este necesar ca utilizatorii să se adreseze instanței de judecată, în termenul general de un an de la depunerea trimiterii poștale.

Cererea de chemare în judecată poate fi introdusă indiferent dacă o plângere având același obiect a fost înaintată sau nu ANCOM.

Autorul mai recomandă:

Consiliul UE a aprobat noile taxe vamale pentru coletele Shein și Temu. De când intră în vigoare decizia

ARMO neagă informațiile apărute în spațiul public cu privire la pierderile masive ale României din taxarea coletelor non-UE. „Aceste cifre nu sunt susținute de date oficiale”

România și Italia sunt primele țări care aplică taxa logistică pe coletele din afara UE. De la jumătatea anului, apare o nouă taxă

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Călin Georgescu ar fi „reprodus cuvinte ale lui Antonescu” în timpul unor manifestații din pandemie”
23:00
Ion Cristoiu: „Călin Georgescu ar fi „reprodus cuvinte ale lui Antonescu” în timpul unor manifestații din pandemie”
ACTUALITATE O nouă materie opțională în școlile din România: ”Ora cu și pentru animale”
22:50
O nouă materie opțională în școlile din România: ”Ora cu și pentru animale”
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Un popor poate fi judecat după toleranța exprimării”
22:30
Ion Cristoiu: „Un popor poate fi judecat după toleranța exprimării”
ACTUALITATE Mielul 2026, doar de gust și tradiție, spun românii. Fermierii estimează o scumpire cu peste 20% a cărnii față de anul trecut din cauza cheltuielilor
22:25
Mielul 2026, doar de gust și tradiție, spun românii. Fermierii estimează o scumpire cu peste 20% a cărnii față de anul trecut din cauza cheltuielilor
LOTO A fost câștigat marele premiu la Loto 6/49 – categoria I. Cu ce sumă de bani va pleca acasă norocosul jucător
22:09
A fost câștigat marele premiu la Loto 6/49 – categoria I. Cu ce sumă de bani va pleca acasă norocosul jucător
SCANDAL Scandal internațional cu CJ Maramureș în centrul lui. Jurnalistul britanic Charlie Ottley acuză că îi datorează 30.000 de euro
21:05
Scandal internațional cu CJ Maramureș în centrul lui. Jurnalistul britanic Charlie Ottley acuză că îi datorează 30.000 de euro
Mediafax
Distrugeri în lanț la instalații eoliene din România. Investitorii cer intervenția autorităților
Digi24
Controversă după ce edilul Robert Negoiță a fost testat antidrog de protestatarul Marian Ceaușescu. Expert: Rate prea mari de eroare
Cancan.ro
Ei sunt cei 10 finaliști Eurovision România 2026. TVR a făcut anunțul în urmă cu puțin timp
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Adevarul
„Sultanul“ Erdogan își pregătește fiul pentru a prelua conducerea Turciei. Scenarii pe culoarele puterii de la Ankara
Mediafax
Misiune istorică. O rachetă europeană a decolat spre spațiu cu 32 de sateliți la bord
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
„Răspunsul NATO va fi devastator”. Rutte spune ce se va întâmpla în cazul unui război cu Rusia
Cancan.ro
Primele imagini de la priveghiul lui Sorin și a Dianei Iacob 😢 Obiectul pe care l-a pus familia în sicriul cu trupul neînsuflețit al fetiței lor
Ce se întâmplă doctore
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce a pierdut lupta cu kilogramele în plus! Ce dietă strictă urmează
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Cel mai familist model Dacia (facelift 2026) poate fi comandat în România. În duel direct cu Citroen
Descopera.ro
O navă spațială dispărută de 60 de ani ar fi fost regăsită!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
Panică într-un oraș din Anglia după descoperirea unei substanțe periculoase
FLASH NEWS Continuă asaltul asupra lui Bolojan din interiorul partidului. Alin Tișe, lider PNL: „S-a instalat o nouă disciplină olimpică: tăierea sincron”
22:31
Continuă asaltul asupra lui Bolojan din interiorul partidului. Alin Tișe, lider PNL: „S-a instalat o nouă disciplină olimpică: tăierea sincron”
FLASH NEWS Liderii europeni au pus la cale un „plan de bătaie” astfel încât UE să nu rămână în urma SUA și a Chinei. Care sunt concluziile summit-ului informal
22:06
Liderii europeni au pus la cale un „plan de bătaie” astfel încât UE să nu rămână în urma SUA și a Chinei. Care sunt concluziile summit-ului informal
EMISIUNI Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 13 februarie, de la ora 20.00
22:00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 13 februarie, de la ora 20.00
FLASH NEWS Nicușor Dan acuză CCR de „tergiversare” privind pensiile magistraților: „Îmi doresc asumare din partea CCR”
21:15
Nicușor Dan acuză CCR de „tergiversare” privind pensiile magistraților: „Îmi doresc asumare din partea CCR”
FLASH NEWS Nicușor Dan a decis poziția României referitor la Consiliul pentru Pace: „Nu putem avea un alt statut decât de observatori”
21:09
Nicușor Dan a decis poziția României referitor la Consiliul pentru Pace: „Nu putem avea un alt statut decât de observatori”
INEDIT Un milionar britanic a cumpărat un conac într-o zonă exclusivistă doar pentru a-l demola. Ce proiecte are bancherul
20:57
Un milionar britanic a cumpărat un conac într-o zonă exclusivistă doar pentru a-l demola. Ce proiecte are bancherul

Cele mai noi

Trimite acest link pe