Unde va fi înmormântat Adrian Pleşca ‘Artan’. Va avea loc un concert-tribut la Bucureşti, pe 17 decembrie

Adrian Pleșca ”Artan” a murit miercuri, la vârsta de 64 de ani. Solistul și cofondatorul trupelor Timpuri Noi și Partizan va fi înmormântat vineri în cimitirul Panteliomon 2, potrivit News.ro.

Pleșca a suferit un AVC și s-a stins din viață miercuri, la Spitalul Pantelimon. Priveghiul solistului va avea loc joi, 4 decembrie, începând cu ora 15:00 la capela Bisericii Pogorarea Sfântului Duh Titan. Pe 17 decembrie, va avea loc un concert-tribut „Adio, Everest al Rock-ului Românesc!”, cu amintiri, colaje, eterna voce de granit şi Invitaţi & Complici Muzicali Partizan,iar, cu această ocazie, va fi lansat și vinilul unui album clasic „Am cu ce”.

Născut pe 31 martie 1961 în București, Adrian Pleșca a absolvit Universitatea Politehnică din Capitală. Tatăl său, profesor de muzică, i-a ghidat drumul și l-a încurajat să studieze vioara, pianul și contrabasul. ”Artan” a început să cânte alături de formația Timpui Noi încă din 1982, alături de Răzvan Moldovan, prietenul său din copilărie.

La acea vreme, trupa era cunoscută ca fiind o formație anti-sistem în timpul comunismului, ajunsă foarte cunoscută și apreciată după succesul pieselor ”Stere” sau ”Tanța”, lansate după 1990. ”Artan” a făcut o pauză de la trupa Tmpuri Noi, în perioada 2001-2006, și a înființat formația Partizan, care a cunoscut succesul imediat după lansarea piesei ”Fata mea”. În 2009, Adrian Pleșca a părăsit definitiv formația Timpuri Noi pentru a-și dedica toată atenția proiectului Partizan.

Adrian Pleșca, implicat într-un scandal, cu doar două luni înainte de deces

În luna octombrie a acestui an, artistul a fost acuzat de o femeie că ar fi avut o atiutudine total nepotrivită față de fiica sa, în vârstă de doar 18 ani, dar și că ar fi sărutat o altă tânără, fără acordul acesteia, în timpul unui eveniment din București. Artan nu și-a negat faptele, ba chiar și-a recunscut greșeala, însă a pus-o pe baza unor probleme medicale cu care s-ar fi confruntat în acea perioadă.

„Folosesc acest filmuleț pentru a vă spune că regret foarte mult. Câteodată, din cauza diagnosticului, din cauza tratamentului pe care îl iau, mi se întâmplă lucruri mai bizare… În public, câteodată sunt înțeles greșit. Îmi pare foarte rău, cer părților vătămate să mă ierte și să știți că eu lupt cu problema mea. De acum, colegii nu mă vor mai lăsa singur să îmi exprim ideile și vor fi alături de mine”, a spus Artan pe Facebook.

