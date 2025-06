Unicul supraviețuitor al zborului Air India, surprins în timp ce cară sicriul fratelui său, mort în același avion

Unicul supraviețuitor al prăbușirii avionului Air India de săptămâna trecută, a fost la înmormântarea fratelui său, în vestul Indiei.

Fratele său, Ajay, se afla și el în acel zbor, dar nu a supraviețuit. Vizibil afectat, Vishwashkumar Ramesh, a fost unul dintre cei care au cărat sicriul către crematoriul din orașul Diu, cu brațul și fața încă bandajate. A petrecut majoritatea ultimelor cinci zile în spital, potrivit BBC.

Amintim că, Boeing-ul 787-8 Dreamliner cu destinația Londra s-a prăbușit la câteva secunde după decolarea joi din orașul Ahmedabad, în vestul Indiei. Cel puțin 270 de persoane au murit, majoritatea fiind pasageri. Mama lui Ramesh a mers alături de sicriu, îmbrăcată într-un sari albastru, în timp ce el îl susținea pe umărul drept.

Mai mulți locuitori din oraș, care au pierdut în accident 14 persoane dragi, au participat la înmormântare, deși a plouat torențial. Nimeni nu știe exact cum a reușit Ramesh să supraviețuiască accidentului aviatic. Unul dintre primii salvatori a povestit pentru BBC că bărbatul a încercat chiar să se întoarcă la avionul cuprins de flăcări ca să-și caute fratele.

Un videoclip recent apărut îl arată pe șoferul ambulanței, Satinder Singh Sandhu, conducându-l pe Ramesh către ajutoare, pe măsură ce el iese de la locul prăbușirii cu flăcări și fum gros în gură.

Sandhu, supervisor în serviciile de ambulanță din Ahmedabad, susține că nu știa cine era persoana pe care o ajuta și că a aflat mai târziu, de la știri, că Ramesh era unicul supraviețuitor al accidentului.

Vishwashkumar Ramesh, în vârstă de 40 de ani, ocupa locul 11A în avion, iar fratele său stătea câteva scaune mai departe. Toți ceilalți pasageri și membri ai echipajului au murit, iar aproape 30 de persoane au murit și la sol, după ce avionul a lovit un cămin pentru doctori. Însă Ramesh a supraviețuit în mod miraculos, ieșind din epavă printr-o deschizătură din fuselaj.

Într-un interviu pentru DD News, bărbatul a spus că nu-și poate explica cum a scăpat cu viață. „Pentru o clipă, am simțit că voi muri și eu, dar când mi-am deschis ochii și m-am uitat în jur, am realizat că sunt viu. Încă nu pot să cred cum am supraviețuit. Am ieșit din moloz.”

Nu se cunoaște încă cauza prăbușirii. Autoritățile încearcă să decodeze înregistrările vocale din cabina pilotului și datele de zbor, cunoscute drept „cutia neagră”, recuperate din epavă, ca să stabilească ce anume s-a întâmplat.

CITEȘTE ȘI: