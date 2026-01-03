Satul dispărut care apare numai o dată pe an. Localnicii încă mai aud pași noaptea

Un sat din Portugalia, care a fost scufundat în urmă cu zeci de ani pentru a se construi un baraj, iese la suprafață o dată pe an, atunci când este secetă ori barajul este golit pentru lucrări de întreținere. Localnicii spun că și acum mai aud noaptea pași, chiar și când lacul este plin.

Satul Vilarinho das Furnas, aflat în regiunea Terras do Bouro, în districtul Braga, este total ascuns în apele râului Homem. O dată pe an, case de piatră, drumuri și ziduri reapar, ca niște fantome care se ridică din apă.

Care este povestea satului Vilarinho das Furnas

La începutul anilor 1970, cei aproape 300 de locuitori din Vilarinho das Furnas au fost nevoiți să își abandoneze casele din cauza construcției unui baraj. Acum, mărturiile trecutului sunt „ascunse”. Cu toate acestea, ocazional, în perioadele de secetă ori când barajul este golit pentru întreținere, este posibil să se vadă urme ale ruinelor. De aceea, unii oameni vin aici în speranța de a vedea satul, dar și pur și simplu pentru a se bucura de liniștea absolută într-un peisaj încântător. Dar şi pentru a revedea fantomele trecutului.

