Vacanţa de schi 2026 pe judeţe. Zile libere pentru elevi, în Bucureşti şi în restul ţării

28 oct. 2025, 09:05, Actualitate
Vacanța de schi 2026 pe județe. Iată când sunt zilele libere pentru elevi în București și în restul țării.

Vacanța de schi, denumită oficial drept vacanța mobile de februarie, pentru anul școlar 2025-2026, este programată în intervalul 9 februarie – 1 martie 2026, dar nu toţi elevii intră în aceeaşi săptămână.

Potrivit deciziilor luate de inspectoratele școlare județene, intervalele alese pentru vacanța de schi au fost:

  • În perioada 9-15 februarie 2026: elevii din judeţele BistriţaNăsăud, Cluj şi Timiş.
  • În perioada 16-22 februarie 2026: elevii din majoritatea judeţelor (22 de judeţe) + Bucureşti (municipiul) printre acestea se numără: Braşov, Prahova, Iaşi, Ilfov etc.
  • În perioada 23 februarie – 1 martie 2026: elevii din judeţele rămase, cum ar fi Suceava, Maramureş, Constanţa, Brăila etc.

Mai exact:

  • Pentru Bucureşti: vacanţa de schi este programată 16-22 februarie 2026.
  • Pentru restul judeţelor, intervalul depinde de ce decizie s-a luat la nivelul fiecărui inspectorat
  • Toate inspectoratele şcolare judeţene, împreună cu municipiul Bucureşti, au avut termen până la 1 aprilie (2025) pentru a decide exact perioada. (Iată harta pentru vacanța pe fiecare județ în parte).

Vacanța de schi sau vacanța mobilă de februarie este singura vacanță din structura anului școlar ce nu are o data fixă națională identică pentru toți elevii, ci se dă într-o săptămână care poate varia în funcție de județ/inspectorat.

Această vacanță mobilă a fost introdusă ca să ofere flexibilitate în organizarea anului școlar local, ținând cont de particularitățile geografice, climatice sau logistice ale zonelor.

Structura anului şcolar 2025-2026 susținea explicit modulul de cursuri ce urmează vacanţa de schi începe fie pe 16 februarie, fie pe 23 februarie, fie pe 2 martie, în funcţie de decizia inspectoratului.

