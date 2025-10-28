Vacanţa de schi 2026 pe judeţe. Zile libere pentru elevi, în Bucureşti şi în restul ţării

Vacanța de schi 2026 pe județe. Iată când sunt zilele libere pentru elevi în București și în restul țării.

Vacanța de schi, denumită oficial drept vacanța mobile de februarie, pentru anul școlar 2025-2026, este programată în intervalul 9 februarie – 1 martie 2026, dar nu toţi elevii intră în aceeaşi săptămână.

Potrivit deciziilor luate de inspectoratele școlare județene, intervalele alese pentru vacanța de schi au fost:

În perioada 9-15 februarie 2026: elevii din jude ţele Bistriţa ‑ N ăsăud , Cluj şi Timiş .

În perioada 16-22 februarie 2026: elevii din majoritatea jude ţelor (22 de judeţe ) + Bucureşti ( municipiul ) – printre acestea se num ără : Braşov , Prahova, Iaşi , Ilfov etc.

În perioada 23 februarie – 1 martie 2026: elevii din jude ţele rămase , cum ar fi Suceava, Maramure ş , Constanţa , Brăila etc.

Mai exact:

Pentru Bucure şti : vacanţa de schi este programată 16-22 februarie 2026.

Pentru restul judeţelor , intervalul depinde de ce decizie s-a luat la nivelul fiecărui inspectorat

Toate inspectoratele şcolare judeţene , împreun ă cu municipiul Bucureşti , au avut termen p ân ă la 1 aprilie (2025) pentru a decide exact perioada . ( Iat ă harta pentru vacanța pe fiecare județ în parte ).

Vacanța de schi sau vacanța mobilă de februarie este singura vacanță din structura anului școlar ce nu are o data fixă națională identică pentru toți elevii, ci se dă într-o săptămână care poate varia în funcție de județ/inspectorat.

Această vacanță mobilă a fost introdusă ca să ofere flexibilitate în organizarea anului școlar local, ținând cont de particularitățile geografice, climatice sau logistice ale zonelor.

Structura anului şcolar 2025-2026 susținea explicit că modulul de cursuri ce urmează vacanţa de schi începe fie pe 16 februarie, fie pe 23 februarie, fie pe 2 martie, în funcţie de decizia inspectoratului.

