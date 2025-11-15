Prima pagină » Actualitate » Vacanță transformată în tragedie: o turistă din Germania și cei doi copii au murit după ce au mâncat de la vânzătorii stradali, la Istanbul

Vacanță transformată în tragedie: o turistă din Germania și cei doi copii au murit după ce au mâncat de la vânzătorii stradali, la Istanbul

15 nov. 2025, 14:48, Actualitate
Vacanță transformată în tragedie: o turistă din Germania și cei doi copii au murit după ce au mâncat de la vânzătorii stradali, la Istanbul
foto ilustrativa: sursa foto Envato

Vacanță transformată în tragedie, pentru o turistă din Germania. Aceasta și cei doi copii ai săi au murit după ce au mâncat de la vânzătorii stradali, la Istanbul, Turcia. Soțul ei este la ATI.

O femeie din Germania și cei doi copii, în vârstă de 6 și de 3 ani, au murit la Istanbul, după ce ar fi suferit o intoxicație alimentară în urma consumului de mâncare de la comercianți stradali. Soțul femeii se află în încă în stare gravă, la terapie intensivă. Autoritățile turce au reținut patru suspecți și investighează dacă intoxicația alimentară a fost cauza directă a deceselor.

Astfel, procurorii turci au arestat patru persoane suspectate de omor din neglijență, a spus vineri ministrul justiției Yilmaz Tunc, conform DW.

„Au fost prelevate probe din locurile unde se știe familia a mâncat și patru persoane… au fost reținute”, a scris ministrul.

De asemenea, autoritățile au închis unul dintre magazinele alimentare din cartierul Beșiktaș și au prelevat probe din mai multe locuri de unde se crede familia a luat mâncare.

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Familia, formată din părinți și doi copii, se afla în vacanță la Istanbul. Conform relatărilor, ei au mâncat duminică la mai mulți vânzători ambulanți din cartierul Ortakoy, o zonă turistică aglomerată de pe malul Bosforului. Ei ar fi consumat midii cu orez, dulciuri, kokoretsi, un fel de mâncare la grătar preparat din intestine de miel și cartofi umpluți.

La scurt timp după masă, toată familia a început să aibă simptome de intoxicație alimentară. Au fost internați la spital miercuri, dar apoi au fost externați. Copiii au murit după ce au fost internați din nou, urmați de mama lor. Tatăl rămâne în stare gravă, fiind internat în secția de terapie intensivă.

Ministrul Justiției a spus se fac teste pentru a confirma dacă mâncarea consumată a provocat în mod direct decesele. Conform presei, familia era de origine turcă, însă trăia în Germania. Ministerul de Externe al Germaniei a confirmat că victimele erau cetățeni germani și a precizat este în contact cu autoritățile locale.

Tragedia a provocat îngrijorare în Turcia în ce privește siguranța alimentelor vândute pe stradă, populare atât printre localnici, cât și printre turiști, mai ales în cartierele din zona Bosforului.

Prima minivacanță din 2026. Când vor sta românii acasă mai multe zile

