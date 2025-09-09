Siguranța cetățeanului este problematică pe Litoralul românesc, relevă un amplu control demarat deAutoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, în perioada iunie-septembrie. Campania de control a avut ca aplicarea unor sancțiuni drastice aplicate numeroșilor operatori economici care au încălcat normele de siguranță alimentară.

Comandamentul Sezon Estival 2025 al ANSVSA a verificat 3.237 de unități pe Litoralul românesc, aplicând amenzi în valoare totală de 6.329.720 de lei.

Activitate suspendată sau interzisă la 88 de operatori economici

Autoritatea a suspendat sau interzis activitatea în 88 de cazuri, în perioada controlului, 1 iunie – 8 septembrie 2025. Pe parcursul campaniei, inspectorii ANSVSA au reținut 2.651 de kilograme de produse alimentare neconforme, care au inclus carne, pește, lactate și produse de patiserie. Acțiunile au vizat și unitățile de alimentație publică și comerț cunoscute pentru că în anii anteriori au avut neconformități sau sancțiuni.

Cele mai frecvente neconformități constatate au fost condițiile improprii de igienă în spațiile de producție și depozitare, lipsa documentelor de înregistrare sanitar-veterinară, comercializarea de produse expirate, lipsa fișelor de aptitudini pentru personal, etichetarea incorectă a produselor alimentare și neefectuarea operațiunilor de deratizare, dezinsecție și dezinfecție, menționează ANSVA.

„Am verificat sute de operatori economici din toată țara, aplicând sancțiuni acolo unde au fost identificate nereguli, dar și oferind sprijin pentru conformare voluntară. Rezultatul? Un mesaj clar: siguranța alimentară nu este negociabilă. Mulțumesc colegilor pentru efortul depus și operatorilor economici care au înțeles importanța respectării regulilor. În sezonul estival, inspectorii ANSVSA au colaborat strâns cu industria alimentară pentru a preveni riscurile, iar atunci când au constatat abateri, au intervenit prompt și ferm”, a declarat Alexandru Bociu, președintele instituției.

De menționat că nu s-au înregistrat cazuri de toxiinfecții alimentare în perioada derulării activităților.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Pericol la raftul de alimente! ANSVA a RETRAS din magazinele Profi un produs preferat de români din cauza conținutului unei substanțe periculoase

Ce a primit să mănânce un turist care a comandat „meniul zilei” la 30 lei, într-o autoservire din Eforie Nord