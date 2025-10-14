Țara din Uniunea Europeană unde pensionarii pot câștiga 2.000 de euro pe lună fără a plăti impozit. Se cumulează cu pensia

Pensionarii vor putea până la 2.000 de euro pe lună fără să plătească impozitul pe venit, dacă optează să muncească după vârsta de pensionare. Măsura face parte dintr-un proiect de lege promis de cancelarul Friedrich Merz.

Estimativ, în jur de 285.000 de pensionari lucrează deja în Germania. Până în 2035, aproape 5 milioane de muncitori se vor pensiona, iar economia germană este afectată de un deficit mare de personal calificat.

Pensionarii pot câștiga 2.000 de euro pe lună fără a fi impozitați în Germania

Venitul ar urma să fie cumulat cu pensia normală, fără să afecteze plata acesteia. Potrivit proiectului de lege, guvernul de la Berlin estimează că măsura va costa statul în jur de 890 de milioane de euro anual începând cu 1 ianuarie. Planul denumit „pensie activă”, face parte din promisiunile electorale ale lui Merz și ar urma să fie aprobat miercuri în coaliția de guvernare.

Germania se confruntă cu o criză structurală din cauza îmbătrânirii populației, în contextul în care tot mai puțini tineri intră pe piața muncii, iar generația „baby boomer” se apropie de pensionare, ceea ce înseamnă un deficit acut de muncitori calificați. Guvernul de la Berlin vrea să facă munca după pensionare mai atractivă, oferind scutiri de taxe. Modelul pare a fi inspirat de la Grecia care a aplicat cu succes o politică similară. Rezultatul a fost de la 35.000 de pensionari activi în 2023, s-a ajuns la peste 250.000 în septembrie 2025.

Germania are cea mai scurtă medie de ore de muncă pe zi

4,8 milioane de muncitori germani (adică 9% din forța de muncă) vor ieși la pensie până în 2035. În plus, țara are cel mai scăzut număr mediu de ore lucrate din rândul țărilor OCDE, iar proporția angajaților part-time a crescut la 30%, în principal în rândul femeilor.

Guvernul menține și stimulentele existente pentru pensionarea anticipată la 63 de ani, deși vârsta legală de pensionare este 67. Economistul-șef al Berenberg Bank, Holger Schmieding, estimează că efectele pozitive asupra economiei și contribuțiilor sociale vor compensa costurile în doi-trei ani.

Recomandările autorului: