Guvernul Germaniei introduce un nou concept – PENSIA ACTIVĂ. Ce este și care sunt beneficiile proiectului

Guvernul Friedrich Merz a elaborat un proiect de lege prin care facilitează activitățile pensionarilor ce preferă să muncească, oferind scutire de la impozitare până la cuantumul veniturilor de 2.000 de euro.

Guvernul Germaniei a introdus în discuție astăzi conceptul ”pensiei active”. Cine este deja pensionar, dar încă lucrează va putea beneficia de venituri neimpozitate de până la 2.000 de euro.

Începând de anul viitor, atât el, cât și alți pensionari care vor să muncească în continuare vor putea profita de așa-numita ”pensie activă”. Guvernul german a aprobat dimineață prezentarea unui proiect de lege care prevede că veniturile de până la 2.000 de euro să rămână neimpozitate, conform site-ului Tagesschau.de.

La nivel practic, un pensionar care rămâne activ în câmpul muncii și plătește contribuții sociale nu va plăti impozit pentru veniturile de până la 2.000 de euro. Dacă ar câștiga, spre exemplu, 3.000 de euro, ar plăti impozit doar pentru diferența de 1.000 de euro.

Programul are obiectivul de a le oferi facilități fiscale pensionarilor care lucrează cu jumătate de normă. În funcție de succesul programului, ar putea fi relansată dezbaterea privind vârsta de pensionare, o acțiune propusă de Uniunea Creștin-Democrată (CDU), partidul cancelarului Friedrich Merz.

Coaliția guvernamentală de la Berlin speră că programul va avea impact favorabil asupra pieței muncii. Multe sectoare economice din Germania se confruntă cu lipsa angajaților calificați, de aceea mențin în activitate persoane care s-au pensionat.

