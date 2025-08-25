Vasile Ernu AVERTIZEAZĂ asupra unei noi ere „Iohannis”: „Proiectul sinistru al educației marca Bolojan-Dan-David”, susținut ca „România (ne)educată”

Scriitorul Vasile Ernu a argumentat motivele pentru care protestele din educație „nu vor reuși” și a punctat, printre altele „angajamentul aproape irațional, a clasei de mijloc și așa zisei ”elite”” față de „proiectul sinistru al educației marca Bolojan-Dan-David”. De asemenea, scriitorul a punctat că inițiativa actualei guvernări va fi susținută „așa cum a fost susținut și Iohannis până în ultima zi” cu proiectul „România (ne)educată”.

Ernu subliniază că măsurile din Educație vor fi susținute de mulți votanți ai lui Nicușor Dan, așa „cum a fost susținut și Iohannis, până în ultima zi”, apoi se vor spăla pe mâini de liderul lor și îl vor abandona motivând „ne scuzați că am susținut un sinistru – ne-a dezamăgit.”

„De ce nu vor reuși protestele din educație: trădarea cărturarilor și a ”societății civile” la comandă.

Din multe motive.

Primul: angajamentul aproape irațional – deseori împotriva propriilor interese – a clasei de mijloc și așa zisei ”elite”: totala lipsă de solidaritate cu cei din zona educației. Practic educația este abandonată. Fiecare pe propria strategie. Fiecare pe cont propriu. Așa că proiectul sinistru al educației marca Bolojan-Dan-David va fi susținut cum a fost susținut și Iohannis până în ultima zi. După care abandon în masă: ne-a dezamăgit. Acesta e singurul protest – ne scuzați că am susținut și băgat pe gât un sinistru – ne-a dezamăgit.

Iohannis a fost susținut 10 ani cu proiectul România (ne)educată.

Doi: mediul universitar este aproape în totalitate supus sau tăcut – micile critici aduse sunt atât cât să nu să se vadă subordonarea lașă. Adică vor scrie mici pastile pe Facebook dar nu vor avea curajul să se mobilizeze pentru o grevă generală, să susțină protestele colegilor din preuniversitar.

Nivelul superior din Universități vor susține reformele sinistre ale lui David. Să nu uităm anul trecut: ”Pe 18 mai, rectorul Universității din București, Marian Preda, spunea pentru Edupedu că instituția pe care o conduce nu intră în grevă și în acest context “

Acum: Cristian Preda: „Nu voi face grevă la începutul anului universitar. Sindicatele fac politica PSD”Asta avem: supunere totală la vârful zonei universitare.

Trei: lumea intelectuală vocală e ocupată cu festivism și icr-uri. Toți sunt pe la Enescu să-și facă selfie și ocupați să nu se taie bani de la zona lor de interes – de acolo nu se va tăia. În rest – în teritoriu – potopul.

Cum ar fi fost ca cei de la Festivalul Enescu să fi protestat în spirit de solidaritate cu cei din educație? Așa ceva în România nu o să vedeți curând. Acolo vor fi mereu bani« a precizat Ernu în postarea de pe Facebook.

„ONG-urile clasice care se isterizau la orice adiere PSD – acum, o tăcere asurzitoare”

„Patru: zona ”societate civilă”, ONG-urile clasice care se isterizau și mobilizau la orice adiere PSD – acum, o tăcere asurzitoare. Ba chiar o subordonare de zici că au devenit parte a puterii. E pe consultanță. Poporul o numește pe bună dreptate: ”societate civilă la comandă!” – ea nu e pentru drepturi la căței.

Cinci: presa – mă abțin. Prea mulți bani de partid.

Șase: profesorii din preuniversitar nu sunt deloc uniți – mulți deja au depus armele, iar restul sunt sparți în grupuri minuscule de interese imediate.”, a menționat Ernu.

„Sindicatele au o autoritate și legitimitate scăzută”

„Șapte: studenții nu mai contează se pare – prea ocupați cu muncile, cum i-a îndemnat David, și total dezorganizați și lipsiți de conștiință politică. NU mai știu să-și apere interesele. Mai pun botul la mobilizări pe politici identitare și culturale nu pe cele economice și sociale. Asta vor avea.

Sindicatele din păcate s-au discreditat și au o autoritate și legitimitate scăzută. Criticile adresate de adversari sindicatelor cam sunt justificate însă asta nu justifică lipsa de reacție la Reforma sinistră din educație.

Opt: opoziția mimează ceva și face altceva – plus total irelevantă și greu să te alături ei.

Practic solidaritate spre zero din zona socială activă, vocală, educată și cu putere de mobilizare sau de reacție.

Așa că Universitățile Ro să se aștepte la mai puțini studenți iar partea asta culturală – oricum nu prea contează: o coterie care joacă doar pe propriul interes.”, a subliniat scriitorul.

„Efectele vor fi catastrofale”

„Solidaritatea cu baza socială ZERO.

Așa că abandonul școlar va crește, calitatea actului educațional va degrada, cei ce-și permit să plătească meditații se vor salva puțin și vor pleca în continuare afară.

Fiecare merge pe propriul său scenariu: fiecare pe cont propriu. Statul e doar pentru o mică elită – restul pe cont propriu.

Adică efectele vor fi catastrofale: cei ce nu-și permit educație vor pleca sub forma de muncitori necalificați prost plătiți – formă de muncă brută și ieftină – cei educați vor pleca pentru o șansă sporită în educație și cariere, iar cei foarte bogați vor pleca pentru statut.

Așa că AUR are cale deschisă să spulbere tot la următoarele alegeri fără a face nimic.

Așa că pentru prima dată în viață spun că plecarea este cam singura soluție pentru cei care nu sunt cuplați la resurse și poziții.

Eu rămân că nu am bani de bilet. Și recunosc: a început să-mi placă în România – și la bine, și la rău.”, a conchis Vasile Ernu.

Foto: FAcebook/Vasile Ernu

