Vechimea în muncă are o nouă formulă de calcul. Care sunt noile reguli

Noul an a venit cu reforme în ceea ce privește vechimea în muncă, formula de calcul a fost schimbată, iar acum se iau în considerare zilele calendaristice, nu cele lucrătoare cum era până acum.

De la 1 ianuarie 2026 a fost modificată formula de calcul a vechimii în muncă. schimbarea a venit pe fondul problemei că angajatorii raportează numărul de zile lucrătoare pentru care s-a plătit cotizația, în timp ce stagiul de cotizare la care se referă noua lege a pensiilor ia în calcul zilele calendaristice, relatează Adevărul.

Noua regulă de calcul a vechimii în muncă

Pentru perioada aprilie 2001 – februarie 2003, suma zilelor lucrate în lună în condiții normale se va calcula astfel:

Suma zilelor declarate în lună de către angajator/angajatori, calculată în funcție de normal și de numărul de ore lucrate pe zi va fi egală cu cea a zilelor lucrate în condiții normale (fără zilele în care asiguratul a beneficiat de ajutor/indemnizaţie de şomaj/alocaţie de sprijin), înscris în declaraţia nominală de asigurare (NN).

Pentru perioada martie 2003 – iunie 2005, suma zilelor lucrate în lună în condiții normale se ca calcula astfel:

Suma zilelor declarate de angajator = suma orelor de lucru de împărțit la norma – programul normal de lucru specific locului de muncă, exprimat în ore, înscris în declarația nominală de asigurare, de împărțit la numărul de zile lucrate în condiții normale.

Orele de lucru înseamnă numărul de ore lucrate/zi, astfel:

– în cazul contractelor individuale de muncă cu normă întreagă este egal cu norma;

– în cazul contractelor individuale de muncă cu timp parţial este egal cu numărul de ore prevăzut în contractul individual de muncă, înscris în declaraţia nominală de asigurare (poate lua valorile 1,2,3,4,5,6,7);

Începând cu iulie 2005, suma zilelor lucrate în lună în condiţii normale nu se mai calculează în funcţie de norma şi de numărul de ore lucrate pe zi:

Dacă un angajat a muncit 20 de zile într-o lună care de fapt are 22 de zile lucrătoare și 30 de zile calendaristice stabilirea numărul de zile calendaristice de stagiu se face prin înmulțirea numărul de zile muncite efectiv (20) cu numărul de zile canendaristice (30), de împărțit la numărul de zile lucrătoare din acea lună (22) rezultând că numărul de zile calendaristice de stagiu este 27,27 zile.

Pentru cei care au lucrat tot parcursul anului, fără nicio întrerupere, cu excepția concediului de odihnă, numărul de zile lucrate va fi egal cu cel al zilelor calendaristice, ceea ce înseamnă un stagiu de cotizare complet.

