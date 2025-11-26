Linia 5 de tramvai, cunoscută ca „Ruta corporatiștilor”, s-ar putea deschide până la sfârșitul acestui an. Probele pe această linie vor începe în această săptămână, și de ele vor depinde darea în funcțiune a rutei de tramvai. Pe Linia 5 vor circula Imperio Metropolitan.

Constructorul Marian Mândrilă, patronul Mari Vila Com, firma care a câştigat licitaţia pentru reabilitarea „tramvaiului corporatiştilor”, a declarat pentru că vineri, 28 noiembrie, vor avea loc probe de traseu fără călători, de la stația Ștefan cel Mare, iar de la mijlocul săptămânii viitoare, linia ar putea fi pusă în funcțiune, notează Buletin de București.

Potrivit surselor Gândul, pe această rută vor circula tramvaiele Imperio Metropolitan.

Linia 5 de tramvai, cunoscută ca „Ruta corporatiștilor”, se redeschide „românește”: cu datorii

Linia 5 de tramvai din Capitală s-ar putea redeschide în luna decembrie, deși ar fi trebuit repusă în funcțiune în martie 2025. Mai mult, „Ruta corporatiștilor” va fi redeschisă pe stilul românesc, cu unele elemente nefinalizate. Este vorba de copertinele de pe peroane, care încă nu sunt fabricate. Totuși, Linia 5 este extrem de importantă pentru fluidizarea traficului, fiind așteptată de foarte mulți bucureșteni care vor să ajungă dimineața în zona de nord a Capitalei.

Linia 5 costă 140 de milioane de lei și trebuia finalizată în martie 2025

Reabilitarea Liniei 5 de tramvai costă 140 de milioane de lei.

Lucrările de reabilitare au început în februarie 2024, iar termenul de finalizare era martie 2025.

Anul trecut, în noiembrie, antreprenorul care modernizează această linie se plângea că primăria nu-i oferă soluții pentru peroane.

„Noi vrem ca până la sfârșitul lunii noiembrie – începutul lunii decembrie să terminăm toată linia, cu asfalt, cu tot cu catenară (cablul de contact – n.r.) și stația de alimentare. Vor rămâne peroanele, dar nu avem soluția pentru ele. Din martie facem solicitări către Primărie să ne dea soluțiile pentru peroane și pentru lărgirea drumului în dreptul peroanelor. Din păcate, sunt 16 peroane care trebuie făcute. I-am zis și primarului, personal. Ne împiedicăm de un ciot”, spunea la acea vreme Marin Mândrilă, antreprenorul care realibilitează ruta 5 de tramvai.

Principalele lucrări care s-au executat în cadrul acestui proiect: