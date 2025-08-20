Veste bună pentru bucureșteni! Termoenergetica a FINALIZAT lucrările la conducta veche de 40 de ani care a lăsat fără apă caldă jumătate din Capitală

Reprezentanții Termoenergetica au anunțat, miercuri 20 august, că au fost finalizat lucrările la conducta de apă, cu o vechime de 40 de ani, din zona Splaiul Unirii, care a lăsat fără apă caldă mii de bucureșteni.

Echipele Termoenergetica au reușit să remedieze o avarie majoră la rețeaua primară de termoficare, din zona Splaiul Unirii, în urma căreia mii de locuințe au rămas fără apă caldă. Potrivit instituției, agentul termic va fi repus în funcțiune în aproximativ 12 ore.

„Echipele Termoenergetica au finalizat lucrările de remediere a avariei la conducta magistrală cu diametrul de 1000 mm și vechime de aproape 40 de ani, în data de 19 august 2025.

În prezent, rețeaua primară se încarcă etapizat, pe conducta pentru a evita o nouă fisurare sau spartură. Procesul de încărcare depinde direct de starea de degradare a conductelor precum și de lungimea conductei magistrale care trebuie încărcată, în acastă situație aproximativ 100 de kilometri.

Reumplerea rețelei se realizează treptat atât pe conducta de tur, cât si pe cea de retur, iar apoi se echilibrează hidraulic întregul sistem. Această etapă poate dura chiar și 12 ore.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și asigurăm populația că echipele noastre sunt mobilizate permanent pentru reluarea furnizării agentului termic în condiții de siguranță, cât mai rapid”, a transmis Termoenergetica.

FOTO: Facebook/Termoenergetica