Veste bună pentru românii cu venituri mici! Aceștia primesc o nouă tranșă de bani. Anunțul ministrului Muncii

Ruxandra Radulescu
10 oct. 2025, 21:59, Actualitate
Ministrul Muncii Florin Manole a anunțat că vineri, 10 octombrie, a fost virată a treia tranșă de vouchere pentru achitarea facturilor la anergie electrică în cazul persoanelor cu venituri mici. Ministrul a precizat că persoanele vulnerabile din punct de vedere financiare resimt puternic majorarea tarifelor la energie, în contextul liberalizării pieței. 

Oficialul a subliniat că persoanele e nevoie ca persoanele cu venituri mici să își ceară drepturile. A treia tranșă asigură sprijin pentru plata energiei electrice pentru aproape 132.000 de familii.Aproape 600.000 de gospodării vulnerabile au primit ajutorul aferent lunilor iulie și august.

Voucherele, în valoare de 50 de lei, pentru plata energiei vor continua să fie acordate până la 31 martie 2026, iar cererile pot fi depuse online sau la primărie.

„Familiile cu venituri reduse au nevoie de această măsură și îi încurajez pe cât mai mulți să o solicite”, a scris vineri pe Facebook ministrul Muncii.

Bolojan a declarat joi seara la B1, că, deși România nu are cele mai mari tarife la energie din Europa, costurile sunt ridicate, comparativ cu puterea de cumpărare a românilor.

„În primul rând, avem o subproducție de energie. În acești ani am închis capacități energetice, deci centrale, în principal pe cărbune, dar nu am pus în locul lor, în ritmul în care s-au închis, alte surse de energie”, a explicat Bolojan.

Premierul a dat exemplul centralei de la Iernut, județul Mureș, pe care România a început să o construiască din 2016:

„Gândiți-vă că avem o centrală de 400 de megawați pe care am început-o din 2016, și de 10 ani n-am fost în stare să o terminăm. Și acum a trebuit să reziliem contractul a doua oară cu firma constructoare”.

Bolojan a precizat că s-a căzut la un acord cu Romgaz, pentru finalizarea lucrărilor, întrucât au fost terminate în proporție de 90%.

„Deci trebuie să avem mai multă producție. Avem câteva hidrocentrale care ar putea fi puse în funcțiune într-un an, un an și jumătate, care ar putea să compenseze parțial acest deficit de producție”, a adăugat premierul.

