Veste bună pentru studenți. Cine primește burse sociale de 925 lei din luna mai

Ministrul Educației, Mihai Dimian, a anunțat că aproximativ 10.000 de studenți în plus vor primi burse sociale din fonduri europene. Scopul banilor e să ajute tinerii cu venituri mici, după ce bugetul pentru educație a suferit mai multe tăieri în ultimul an.

925 lei pentru 10.000 de studenți

Din luna mai, un nou grup de studenți va încasa lunar suma de 925 de lei. Este vorba despre tinerii pe care universitățile i-au selectat în a doua etapă a unui program finanțat de Uniunea Europeană. Până acum, aproximativ 25.000 de studenți primeau deja acești bani de la stat, dar acum plata lor s-a mutat pe fonduri europene pentru a face economie la buget.

Listele cu noii beneficiari vor fi gata la finalul lunii aprilie. Ministrul a explicat că numărul total de studenți care primesc ajutor va crește și va ajunge la aproape 40.000 de persoane. Măsura este una urgentă, deoarece mulți tineri au rămas fără niciun sprijin financiar după schimbările legislative de anul trecut.

Tăieri masive la Educație

Deși noile burse din bani europeni reprezintă o veste bună, sistemul de învățământ a trecut prin momente grele. Din cauza noilor legi impuse de guvernul Bolojan, bugetul total pentru burse a scăzut cu 40%. Acest lucru s-a întâmplat pentru că modul de calcul s-a schimbat, iar universitățile au primit mult mai puțini bani decât în anii trecuți.

Acum există reguli mult mai stricte care îi afectează pe studenți. De exemplu, bursele se plătesc doar când tinerii se află la cursuri sau în sesiune, nu și în pauzele dintre semestre sau în vacanța de vară. De asemenea, studenții care plătesc taxă de școlarizare nu mai au dreptul să primească aceste ajutoare, iar viitorii profesori primesc sume cu 1.500 de lei mai mici față de anul trecut.

Ministrul Educației: „Este o măsură corectă”

Mihai Dimian a afirmat că situația se va echilibra prin aducerea celor 60 de milioane de euro de la Uniunea Europeană. El a promis că numărul total de burse va ajunge din nou la nivelul dinaintea tăierilor bugetare.

„Deci sunt 25.000 care au primit până acum burse sociale, direct de la bugetul de stat și de acum vor primi din proiectul european, rămânând suma respectivă în utilizarea universităților pentru alte tipuri de burse. În plus față de cei aproximativ 25.000 de studenți care au primit până acum burse sociale, alți aproximativ 10.000 vor primi începând cu luna mai. Este o măsură concretă și se ajunge, în final, la o sumă totală, pe acest an, cam la nivelul anului anterior, înainte de tăiere, cu un număr de burse crescute”, a subliniat Mihai Dimian.

Bugetul a scăzut cu 3 miliarde de lei

Educația a primit o lovitură financiară severă în proiectul de buget pentru anul 2026. Cifrele oficiale indică o scădere de aproximativ 14% față de alocările de anul trecut. Ministerul Educației și Cercetării va beneficia de un buget de 57,3 miliarde de lei. Această sumă este mai mică cu aproape 3 miliarde de lei față de începutul anului 2025 și reprezintă mai puțin de jumătate din pragul pe care îl stabilește legislația în vigoare

