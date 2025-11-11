Prima pagină » Actualitate » Vești proaste pentru români, inclusiv de la un mare lanț de supermarketuri. „2026 va fi un an greu”. Ce îngrijorări are retalierul german

Vești proaste pentru români, inclusiv de la un mare lanț de supermarketuri. „2026 va fi un an greu”. Ce îngrijorări are retalierul german

11 nov. 2025, 11:03, Actualitate
Vești proaste pentru români, inclusiv de la un mare lanț de supermarketuri. „2026 va fi un an greu”. Ce îngrijorări are retalierul german
CEO-ul unui mare lanț de supermarketuri anticipează un an 2026 foarte dificil

Directorul general al Penny România, Daniel Gross, afirmă că românii sunt, în prezent, mult mai atenți la cheltuieli și pun accent pe reduceri și promoții. Mai departe, CEO-ul Penny anticipează că anul 2026 va fi unul dificil.

Potrivit acestuia, s-a ajuns aici din cauza măsurilor economice ale Guvernului Bolojan.

„2026 va fi un an greu”

„2026 va fi un an greu. Primele șapte luni vor fi dificile, pentru că toate măsurile luate anul acesta vor avea un impact asupra clienților. Românii sunt mai focusați pe promoții, sunt mai atenți la cheltuieli. Mă aștept ca din august să vedem o revenire la un ritm normal”, a declarat Daniel Gross, director general Penny România.

Deși contextul economic rămâne tensionat, retailerul german se așteaptă să încheie anul 2025 la fel de bine ca în trecut. Penny estimează o creștere de două cifre, cel mai probabil în jurul valorii de 10%, și își propune să își mențină poziția în creștere pentru al patrulea an consecutiv.

Recent, compania a inaugurat depozitul logistic din Mihăilești, județul Giurgiu, primul din rețeaua companiei care funcționează 100% fără încălzire pe gaz, folosind soluții bazate pe recuperarea căldurii reziduale și pompe de căldură.

Depozitul include zone dedicate pentru recepție, depozitare și expediere, acoperind întregul lanț de produse – de la marfă congelată și carne proaspătă, la legume și fructe standard și fresh – toate gestionate în condiții de temperatură controlată.

Depozitul de la Mihăilești este cel de-al cincilea proiect de infrastructura logistică PENNY din România, alături de centrele din Ștefăneștii de Jos, Turda, Bacău și Filiași.

În 2024, Penny România a raportat o cifră de afaceri de peste 9,4 miliarde de lei, în creștere cu 13,47% față de anul anterior. În prezent, rețeaua operează 426 de magazine și cinci centre logistice.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Cât costă viața în Elveția în 2025. Coșul de CUMPĂRĂTURI de bază în „țara băncilor”, mai mic decât în România

Cât a ajuns coșul MINIM de cumpărături în România

Cum arată coșul de CUMPĂRĂTURI al profesorului Dan Vodnar. „În supermarketuri avem un raion modest de legume și fructe”

Citește și

VIDEO EXCLUSIV Silviu Predoiu, fostul șef al spionilor, DEMASCĂ presupusa „invitație” la Casa Albă către Nicușor: „O aberație. N-a fost o invitație formală”
16:26
Silviu Predoiu, fostul șef al spionilor, DEMASCĂ presupusa „invitație” la Casa Albă către Nicușor: „O aberație. N-a fost o invitație formală”
VIDEO George Simion reacționează la scandalul Gheorghiu: „România este o țară blocată. Bolojan se ceartă cu magistrații în loc să guverneze”
15:35
George Simion reacționează la scandalul Gheorghiu: „România este o țară blocată. Bolojan se ceartă cu magistrații în loc să guverneze”
JUSTIȚIE 🚨 Noi arestări în Ucraina, în scandalul de corupție care duce la prietenul lui Zelenski. Interceptările arată cum suspecții discutau despre bani și construirea unei case în Elveția
15:24
🚨 Noi arestări în Ucraina, în scandalul de corupție care duce la prietenul lui Zelenski. Interceptările arată cum suspecții discutau despre bani și construirea unei case în Elveția
EXTERNE Șoferiță păcălită de un indicator vopsit, în Franța. Amenda cu care s-a ales după ce cifra 8 a fost transformată în cifra 9
15:22
Șoferiță păcălită de un indicator vopsit, în Franța. Amenda cu care s-a ales după ce cifra 8 a fost transformată în cifra 9
INEDIT Motivul ireal pentru care un bărbat și-a înscenat propria ÎNMORMÂNTARE. Cum au reacționat rudele când i-au descoperit planul
15:15
Motivul ireal pentru care un bărbat și-a înscenat propria ÎNMORMÂNTARE. Cum au reacționat rudele când i-au descoperit planul
Mediafax
Horoscop 11 noiembrie 2025. Zodiile care găsesc soluții la probleme vechi
Digi24
Momentul în care un avion militar turcesc s-a prăbușit. Nu se cunoaște numărul victimelor rezultate în urma tragediei
Cancan.ro
Emily Burghelea, implicată într-un accident în Hong Kong! Vedeta se afla cu familia ei + imagini de la fața locului
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Adevarul
Europa în fața Rusiei: „Domeniul terestru e călcâiul lui Ahile” – avertismentul experților francezi
Mediafax
Țara din Europa care trimite scrisori tinerilor de 17 ani, invitându-i să facă serviciul militar voluntar în 2026
Click
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
Digi24
Un tânăr de 20 de ani a înjunghiat un bărbat de 33 de ori, pe o stradă din Capitală. Procurori: „Atac de o ferocitate ieșită din comun”
Cancan.ro
Vin ninsorile în București. În care alte orașe va ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
Ce se întâmplă doctore
Imagini RARE cu Monica Gabor după ce a revenit în România! Ce a făcut în orașul natal?
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cele patru tipuri de alerte Poliție din Waze, explicate pe înțelesul tuturor
Descopera.ro
Cea mai ghinionistă zi din an! Dar de ce ne sperie așa tare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Descopera.ro
Dansul în Egiptul Antic nu era doar artă, ci legătura cu zeii și cu viața de apoi
EXTERNE „Diddy” profită de timpul petrecut la închisoare pentru a se „vindeca”: Lucrează ca asistent al preotului din penitenciar și merge la reabilitare
16:37
„Diddy” profită de timpul petrecut la închisoare pentru a se „vindeca”: Lucrează ca asistent al preotului din penitenciar și merge la reabilitare
VIDEO Daniel Băluță, despre oprirea lucrărilor la Planșeului Unirii: „Este un fals”
16:32
Daniel Băluță, despre oprirea lucrărilor la Planșeului Unirii: „Este un fals”
SPORT Vine Bosnia – România, meci decisiv pentru calificarea la Mondialul din 2026! Care e lotul tricolorilor
16:29
Vine Bosnia – România, meci decisiv pentru calificarea la Mondialul din 2026! Care e lotul tricolorilor
EXTERNE The Telegraph dezvăluie șocul de pe frontul din Ucraina: Izbucnește cangrena gazoasă, care distruge mușchii și ucide instantaneu
16:17
The Telegraph dezvăluie șocul de pe frontul din Ucraina: Izbucnește cangrena gazoasă, care distruge mușchii și ucide instantaneu
EXTERNE Ucraina este la mâna europenilor. În timp ce Trump anunță că SUA nu va mai finanța livrările de arme către Kiev, Germania pregătește un buget uriaș pentru 2026
16:01
Ucraina este la mâna europenilor. În timp ce Trump anunță că SUA nu va mai finanța livrările de arme către Kiev, Germania pregătește un buget uriaș pentru 2026
EDITORIAL Nicușor Dan – jucător pune bocancul pe gâtul Parchetului. Pentru că poate. Plângerea CSM e moartă în fașă!
15:57
Nicușor Dan – jucător pune bocancul pe gâtul Parchetului. Pentru că poate. Plângerea CSM e moartă în fașă!