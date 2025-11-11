Vești proaste pentru români, inclusiv de la un mare lanț de supermarketuri. „2026 va fi un an greu”. Ce îngrijorări are retalierul german

Directorul general al Penny România, Daniel Gross, afirmă că românii sunt, în prezent, mult mai atenți la cheltuieli și pun accent pe reduceri și promoții. Mai departe, CEO-ul Penny anticipează că anul 2026 va fi unul dificil.

Potrivit acestuia, s-a ajuns aici din cauza măsurilor economice ale Guvernului Bolojan.

„2026 va fi un an greu”

„2026 va fi un an greu. Primele șapte luni vor fi dificile, pentru că toate măsurile luate anul acesta vor avea un impact asupra clienților. Românii sunt mai focusați pe promoții, sunt mai atenți la cheltuieli. Mă aștept ca din august să vedem o revenire la un ritm normal”, a declarat Daniel Gross, director general Penny România.

Deși contextul economic rămâne tensionat, retailerul german se așteaptă să încheie anul 2025 la fel de bine ca în trecut. Penny estimează o creștere de două cifre, cel mai probabil în jurul valorii de 10%, și își propune să își mențină poziția în creștere pentru al patrulea an consecutiv.

Recent, compania a inaugurat depozitul logistic din Mihăilești, județul Giurgiu, primul din rețeaua companiei care funcționează 100% fără încălzire pe gaz, folosind soluții bazate pe recuperarea căldurii reziduale și pompe de căldură.

Depozitul include zone dedicate pentru recepție, depozitare și expediere, acoperind întregul lanț de produse – de la marfă congelată și carne proaspătă, la legume și fructe standard și fresh – toate gestionate în condiții de temperatură controlată.

Depozitul de la Mihăilești este cel de-al cincilea proiect de infrastructura logistică PENNY din România, alături de centrele din Ștefăneștii de Jos, Turda, Bacău și Filiași.

În 2024, Penny România a raportat o cifră de afaceri de peste 9,4 miliarde de lei, în creștere cu 13,47% față de anul anterior. În prezent, rețeaua operează 426 de magazine și cinci centre logistice.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Cât costă viața în Elveția în 2025. Coșul de CUMPĂRĂTURI de bază în „țara băncilor”, mai mic decât în România

Cât a ajuns coșul MINIM de cumpărături în România

Cum arată coșul de CUMPĂRĂTURI al profesorului Dan Vodnar. „În supermarketuri avem un raion modest de legume și fructe”