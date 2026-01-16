Prima pagină » Actualitate » Veștile proaste ale serii vin de la fostul premier Tăriceanu: „O bună parte a populației va suferi serios”

16 ian. 2026, 22:41, Actualitate

Fostul premier Călin Popescu-Tăriceanu a criticat public reformele discutate în prezent, promovate de Ilie Bolojan, avertizând că acestea au un impact direct asupra populației cu venituri medii și mici și că statul nu mai are resursele necesare pentru a compensa efectele sociale.

„Un procent important din populație va avea de suferit”

În intervenția sa, Tăriceanu a susținut că măsurile de reformă bugetară nu îi afectează în mod egal pe toți românii. „Sigur că există o pătură de cetățeni care au un nivel de bunăstare cu mult peste medie și care nu vor suferi, dar un bun procentaj din populație, mai ales cea cu buget mediu și mic, va avea de suferit foarte serios”, a declarat fostul prim-ministru.

„Dacă nu ești de acord, mai bine îți dai demisia”

Fostul premier a făcut referire și la experiența sa din perioada în care se afla la conducerea Guvernului, afirmând că, în trecut, au existat intervenții punctuale pentru protejarea categoriilor vulnerabile. „Când eram în funcție ca prim-ministru, în anumite perioade ale anului, mai ales iarna, am luat măsuri de acordare a unor ajutoare pentru cei cu venituri reduse”, a spus acesta, adăugând că în prezent „nu cred că există rezerva necesară, posibilitatea”.

Totodată, Tăriceanu a criticat lipsa de comunicare publică în zona economică. „Ministrul de Finanțe este un om bine pregătit, dar îl văd prea puțin în spațiul public comunicând, explicând, oferind o perspectivă clară”, a afirmat el.

În final, fostul premier a vorbit despre responsabilitatea politică, susținând că un ministru care nu este de acord cu deciziile asumate ar trebui să facă un pas înapoi. „Orice ministru are la dispoziție o hârtie și un creion și, dacă nu e de acord cu deciziile, fie ale prim-ministrului, fie ale coaliției, mai bine își dă demisia. Este un semnal puternic. Nu se întâmplă foarte des”, a conchis Călin Popescu-Tăriceanu.

