Viața bate filmul! Un moment emoționant – a cărei protagonistă este o turistă din străinătate – a avut loc în fața Palatului Parlamentului. Femeia a fost copleșită de emoție, în momentul în care a văzut pentru prima dată Casa Poporului. Aceasta a căzut în genunchi și a început să plângă în fața faimoasei clădiri din România. Întreg momentul a ajuns viral pe rețelele de socializare.

O scenă mai puțin obișnuită s-a petrecut zilele trecute în București, chiar în fața Palatului Parlamentului, acolo unde o turistă, pe nume Kat, a căzut în genunchi și a izbucnit în lacrimi atunci când a văzut pentru prima dată celebra clădire din Capitală.

Aceasta a transmis urmăritorilor săi că a dezvoltat un soi de obsesie față de România de mai bine de un deceniu, fără a oferi însă mai multe explicații cu privire la motivele din spate.

Momentul a ajuns viral pe TikTok

Întregul moment cu reacția turistei a fost filmat și transmis în mediul online, generând sute de mii de vizualizări într-un timp record. Acesta a stârnit rapid valuri de reacții din partea urmăritorilor, dar și din partea românilor, care s-au lăsat surprinși de modul în care Kat s-a manifestat.

Obsesia față de România

În descrierea videoclipului postat, tănâra turistă a mărturisit că este obsedată de țara noastră de mai bine de zece ani.

„Prima dată când văd Parlamentul României după ce am fost obsedată de această țară timp de zece ani fără motiv,” a scris Kat.

