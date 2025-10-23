Viață desprinsă dintr-un scenariu de groază. Un român și-a ținut soția captivă într-o închisoare improvizată, în propria casă, unde a bătut-o zilnic

Un român din Italia, în vârstă de 43 de ani, care și-a ținut soția într-o închisoare improvizată, în propria casă, a fost condamnat la ani grei de pușcărie. Ani la rând, femeia a fost supusă unor violențe sexuale și abuzuri zilnice, chiar și în fața copiilor minori, relatează site-ul Gazzeta del Sud.

Ani de zile, femeia a suferit în tăcere în locuința comună, care i-a devenit închisoare, fiind supusă bătăilor, amenințărilor și umilințelor aproape în fiecare zi. Soțul ei, un român în vârstă de 43 de ani, care locuiește de ani buni în Cleto, a ținut-o în izolare și a supus-o la rele tratamente.

Victima a găsit însă curajul să-l denunțe. Acest caz a fost instrumentat de Carabinieri din Compania Paola, care au reconstituit toate actele de violență comise de românul de 43 de ani în Italia, dar și în România.

Din anul 2020, bărbatul ar fi forțat-o pe femeie să întrețină relații intime cu el, folosind violența. Ancheta a mai relevat și că bărbatul o filma în timpul actului sexual.

Femeia a scăpat de abuzuri datorită intervenției la timp a carabinierilor, care au aplicat imediat codul roșu, o măsură ce a fost luată imediat după declarațiile soției în fața anchetatorilor.

Bărbatul în vârstă de 43 de ani a fost condamnat la nouă ani și opt luni de închisoare de către Tribunalul din Paola, pentru violență sexuală și abuz domestic.

