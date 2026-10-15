Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, mobilizează sprijin politic pentru protejarea fondurilor europene esențiale: „România nu își permite să piardă bani europeni”

Europarlamentarul Victor Negrescu, vicepreședintele Parlamentului European, mobilizează sprijin politic pentru protejarea fondurilor europene esențiale pentru România, înaintea Consiliului European și a negocierilor privind bugetul Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034.

La inițiativa acestuia, peste 50 de eurodeputați din 13 state membre și din mai multe grupuri politice au semnat o scrisoare comună adresată Președinției irlandeze a Consiliului UE și președintelui Consiliului European, António Costa, solicitând menținerea finanțărilor pentru agricultură și coeziune.

Această prioritate se regăsește în rezoluția privind viitorul buget european aprobată de liderii Partidului Socialiștilor Europeni (PES), coordonată de Victor Negrescu în calitate de vicepreședinte PES și responsabil pentru negocierile privind cadrul financiar multianual. Rezoluția completează acest obiectiv cu investiții în educație, sănătate, locuințe accesibile și competitivitate.

„România nu își permite să piardă bani europeni. Am reunit peste 50 de eurodeputați din 13 state membre, din familii politice diferite, pentru a transmite un mesaj comun înaintea Consiliului European: fondurile pentru agricultură și coeziune trebuie protejate. În același timp, am coordonat rezoluția aprobată de liderii social-democrați europeni, prin care stabilim prioritățile noastre pentru viitorul buget. Sunt două demersuri concrete prin care construim alianțe și susținere europeană pentru interesele României”, a declarat Victor Negrescu, potrivit unui comunicat.

Scrisoare transpartinică pentru protejarea coeziunii și agriculturii

Astfel, scrisoarea susține obiectivele liderilor statelor membre reunite în grupul „Prietenii Coeziunii” și avertizează că reducerea finanțărilor pentru coeziune și agricultură ar afecta dezvoltarea regiunilor mai puțin prospere, veniturile fermierilor, securitatea alimentară și investițiile în comunitățile locale.

Semnatarii cer menținerea finanțărilor pentru cele două politici, identificarea unor noi resurse proprii europene, explorarea unei rambursări mai graduale a împrumuturilor NextGenerationEU și eliminarea reducerilor de contribuții la bugetul UE de care beneficiază anumite state membre.

Liderii social-democrați europeni susțin priorități pentru viitorul buget UE

Rezoluția PES stabilește zece priorități de negociere, mai multe obiective fiind cu impact direct asupra României:

Protejarea și consolidarea fondurilor de coeziune, cu menținerea rolului autorităților regionale și locale și sprijin special pentru regiunile de la frontiera estică.

O Politică Agricolă Comună puternică, cu finanțare distinctă pentru dezvoltarea rurală, sprijin pentru fermele mici și mijlocii și convergența plăților directe între statele membre.

Un Fond Social European distinct, cel puțin 20 de miliarde de euro pentru Garanția europeană pentru copii și investiții suplimentare în educație, competențe și Erasmus+.

Finanțări dedicate locuințelor accesibile și un program EU4Health distinct, cu un buget de cel puțin 10 miliarde de euro.

Sprijin pentru IMM-uri, industrie, cercetare, inteligență artificială, tehnologii strategice și reducerea costurilor energiei.

Investiții în securitate, apărare, protecție civilă și capacitatea UE de a răspunde crizelor.

Noi resurse proprii europene, inclusiv prin analizarea unei taxe asupra jocurilor de noroc și pariurilor online.

„Am insistat ca în documentul social-democraților europeni să se regăsească priorități esențiale pentru România: fonduri suficiente pentru dezvoltarea regiunilor, subvenții agricole mai echitabile, bani protejați pentru dezvoltarea satelor, investiții în educație și sănătate, sprijin pentru IMM-uri și o atenție specială pentru regiunile de la frontiera estică. Am susținut și identificarea unor noi surse de venit pentru bugetul european, inclusiv taxarea activităților de pariuri online. Noile priorități europene trebuie finanțate din resurse suplimentare, nu din banii destinați fermierilor și comunităților locale”, a mai explicat europarlamentarul Victor Negrescu.

Miza pentru țara noastră: investițiile europene până în 2034

Demersurile au loc în contextul în care propunerea Președinției irlandeze pentru bugetul european 2028–2034 prevede 1.622 de miliarde de euro, la prețurile din 2025, cu aproximativ 141 de miliarde de euro mai puțin decât propunerea inițială a Comisiei Europene.

Pentru țara noastră, negocierile vizează banii disponibili în perioada 2028–2034 pentru construcția și modernizarea drumurilor, școlilor și spitalelor, dezvoltarea satelor, susținerea agriculturii, crearea de locuri de muncă și sprijinirea întreprinderilor românești.