Victor Negrescu a expus operele lui Brâncuși la Parlamentul European. Participanții au „călătorit” virtual până la Târgu-Jiu

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18:15
„Astăzi am avut bucuria de a aduce la Parlamentul European o parte din universul lui Constantin Brâncuși. La 150 de ani de la nașterea sa, am celebrat Anul Brâncuși prin expoziția „The Infinite of Brâncuși”, dedicată Ansamblului Monumental de la Târgu-Jiu, inclus în patrimoniul mondial UNESCO,” a transmis Negrescu pe Facebook.
„Participanții au putut descoperi opera marelui artist prin fotografii, materiale de arhivă și o experiență imersivă care i-a purtat virtual de la Masa Tăcerii la Poarta Sărutului și până la Coloana fără Sfârșit. Un moment special a fost prezentarea unei cărți poștale originale pe care se regăsește una dintre schițele inițiale ale Coloanei fără Sfârșit, o mărturie rară a procesului creativ al lui Brâncuși.”
„Brâncuși este una dintre personalitățile care au demonstrat că rădăcinile locale pot deveni universale. Opera sa aparține României, dar face parte și din patrimoniul cultural european și mondial. Mă bucur că am putut aduce această poveste în inima Europei și să arătăm, încă o dată, că România are valori culturale care inspiră generații întregi și care merită cunoscute pretutindeni.”