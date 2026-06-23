Victor Negrescu a expus operele lui Brâncuși la Parlamentul European. Participanții au „călătorit” virtual până la Târgu-Jiu

Victor Negrescu Vicepreședintele Parlamentului European,, a organizat la Bruxelles expoziția „The Infinite of Brâncuși” pentru a sărbători 150 de ani de la nașterea sculptorului român. Evenimentul promovează Ansamblul de la Târgu-Jiu, intrat recent în patrimoniul UNESCO.

Facebook „Astăzi am avut bucuria de a aduce la Parlamentul European o parte din universul lui Constantin Brâncuși. La 150 de ani de la nașterea sa, am celebrat Anul Brâncuși prin expoziția „The Infinite of Brâncuși”, dedicată Ansamblului Monumental de la Târgu-Jiu, inclus în patrimoniul mondial UNESCO,” a transmis Negrescu pe Operele lui Brâncuși, de la Târgu-Jiu direct la Bruxelles

Potrivit acestuia, oaspeții europeni au putut admira fotografii vechi și acte din arhivă. De asemenea, au testat o tehnologie imersivă care i-a purtat într-o plimbare virtuală printre monumentele din Târgu-Jiu.

„Participanții au putut descoperi opera marelui artist prin fotografii, materiale de arhivă și o experiență imersivă care i-a purtat virtual de la Masa Tăcerii la Poarta Sărutului și până la Coloana fără Sfârșit. Un moment special a fost prezentarea unei cărți poștale originale pe care se regăsește una dintre schițele inițiale ale Coloanei fără Sfârșit, o mărturie rară a procesului creativ al lui Brâncuși.”

„România are valori culturale care inspiră generații întregi”

Victor Negrescu afirmă că expoziția reprezintă o mândrie pentru țara noastră.