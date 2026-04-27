Victor Ponta: Premierul României a fost luat ostatic de o grupare "teroristă"/ teroriștii au ocupat sediul Guvernului. Ce apel face fostul premier

Fostul premier, Victor Ponta, a făcut o postare pe Facebook în care a precizat că prim-ministrul Ilie Bolojan a fost luat ostatic de o grupare „teroristă”. Acesta a atașat la postare o fotografie cu premierul Ilie Bolojan alături de Dominic Fritz.

Victor Ponta a postat pe contul său de Facebook, un text prin care face referire la faptul că Ilie Bolojan a fost luat ostatic de o grupare „teroristă” și a atașat o poză cu acesta alături de Dominic Fritz, prin care dă de înțeles că acea grupare ar fi chiar USR-ul.

„Breaking News! Premierul României a fost luat ostatic de o grupare „teroristă” care amenință de peste 10 ani țara noastră! Teroriștii au ocupat și sediul Guvernului, sediile ministerelor Apărării, Mediului, Externelor și Economiei, Televiziunea și Radioul Public! Trebuie să eliberăm premierul și Guvernul cu orice preț!”, a scris Victor Ponta.

În finalul postării, pentru a da de înțeles că este vorba doar despre o aluzie, fostul premier a precizat că textul este un pamflet.

„Pentru „focile nervoase”, fac precizarea că această postare este un pamflet, o ironie amară inspirată din fapte și personaje reale”, a încheiat Victor Ponta.

