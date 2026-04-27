Sentință neobișnuită a unui tribunal din Germania pentru un polițist. Ce loc a fost trimis să viziteze pentru că a folosit un citat controversat

Un tribunal din Germania a obligat un polițist să viziteze lagărul de concentrare de la Auschwitz pentru că a folosit un slogan nazis, scrie Bild.

Un tribunal din orașul Weißwasser din Saxonia a obligat un polițist să viziteze memorialul Auschwitz-Birkenau după ce acesta a publicat sloganul nazist al trupelor SA „Totul pentru Germania” pe WhatsApp și Instagram. Judecătorul i-a emis un avertisment și a decis că, dacă cerința nu va fi respectată, polițistul va trebui să plătească o amendă de 4200 de euro.

Conform documentelor cazului, inițial acuzatul a postat imaginea cu această frază pe WhatsApp, iar apoi a repetat-o într-un comentariu pe Instagram.

În instanță, acesta a susținut că nu se consideră un susținător al extremiștilor de dreapta și a pus la îndoială chiar legalitatea acestei formulări. Procuratura, dimpotrivă, a subliniat că de la un ofițer de poliție nu se poate aștepta o astfel de atitudine față de „simbolurile evident interzise”.

Judecătorul a declarat că o vizită la Auschwitz l-ar putea învăța pe acuzat mai multe decât o simplă pedeapsă și l-a obligat să se înregistreze pentru a vizita memorialul și să participe la un tur al fostului lagăr de concentrare în decurs de un an.

Recomandările autorului: