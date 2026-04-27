Ilie Bolojan acuză o conspirație PSD-AUR împotriva sa: Asistăm de facto la crearea unei noi alianțe / Grindeanu a mințit

Premierul Ilie Bolojan a declarat, într-o intervenție la Digi24, că Sorin Grindeanu a mințit atunci când a spus că PSD nu va colabora cu AUR. Oficialul a subliniat că liderul social-democraților, deși „demoniza” partidul condus de George Simion, acum colaborează politic pentru moțiunea de cenzură.

Șeful Executivului a declarat că Sorin Grindeanu a mințit, nu doar despre problemele guvernării, ci despre proiectele politice cu AUR. Concluzia lui Bolojan este că va exista o majoritate de tip PSD-AUR „pe față sau pe dos”.

„Domnul Grindeanu a mințit în toată această perioadă, nu doar despre problemele guvernării, ci pur și simplu despre proiecte politice cu AUR. Cred că atunci când a fost la Bruxelles să explice ce vrea să facă, că nu va exista niciun fel de colaborare politică cu AUR, demonizând acest partid și, practic, acum vedem că există o acțiune de colaborare politică pentru această moțiune. Dacă retorica este că aceasta este doar o etapă de acum, se pune problema ce se va întâmpla mai departe. Concluzia este că vom avea o majoritate de tip PSD–AUR, pe față sau pe dos, și atunci trebuie să își asigure modalitatea de funcționare.

Grindeanu a respins orice apropiere de AUR

Reamintim că Sorin Grindeanu a insistat că PSD nu a avut contacte cu AUR în ultimele luni și că partidul își stabilește direcția fără influențe externe. Președintele PSD a respins categoric orice speculație privind o apropiere de AUR, după ce a fost surprins în același hotel cu liderul formațiunii, George Simion, la Timișoara. Social-democratul a explicat că a fost o simplă coincidență și a subliniat că nu a existat nicio discuție între cei doi.

„Nu am avut niciun fel de discuție cu George Simion, a fost o chestiune episodica, salut-salut. Nu știu cum s-a întâmplat să fie la același hotel. Noi am avut întâlnirea programata demult. Nu avem ce să vorbim. Noi avem procesul intern de consultare, de mâine vom avea o altă realitate politică. Nu am avut asemenea contacte în ultimele luni.”

PSD și AUR, moțiune împotriva lui Bolojan

Partidul Social Democrat și AUR au transmis că vor depune o moțiune de cenzură pentru demiterea premierului Ilie Bolojan. Anunțul a fost făcut de social-democratul Marian Neacșu și de Petrișor Peiu, senator AUR. Moțiunea urmează să fie dezbătută la începutul lunii mai.

„Facem un demers comun de redactare a unei moțiuni de cenzură pentru a fi depusă, dezbătută în Parlament, la începutul lunii mai. Cele două partide vor avea ședință în forurile de conducere și veți avea și explicații politice în această după-amiază”, a declarat Petrișor Peiu.

Social-democrații și AUR au toate șansele să-l demită pe șeful Executivului, însă au nevoie și de voturile celorlalte partide din opoziție. Pentru demiterea guvernului Bolojan, moțiunea de cenzură depusă de AUR și PSD are nevoie de o majoritate de 233 de voturi, dintr-un total de 463 de parlamentari. La momentul de față, însă, PSD și AUR întrunesc doar 219 voturi.

