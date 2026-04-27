Andrei Caramitru cheamă lumea în stradă și invită la “rezistență”

Andrei Caramitru a postat un mesaj pe contul său de Facebook în care îi întreabă, ironic, pe români dacă sunt pregătiți să iasă în piața Victoriei și dacă sunt gata pentru rezistența în stradă.

„Sunteți pregătiți de piața Victoriei și rezistența în stradă?”, a fost mesajul acestuia, în contextul în care Partidul Social Democrat și Alianța pentru Unirea Românilor pregătesc o moțiune de cenzură pentru a da jos actuala guvernare.

Președintele AUR, George Simion, a declarat luni că partidul său va depune moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan „și mâine” dacă se vor strânge 233 de semnături, numărul necesar de voturi pentru ca Executivul să fie demis.

PSD și AUR au împreună doar 219 de semnături, deci trebuie să mai găsească 14 de la SOS, POT sau de la parlamentari neafiliați.

