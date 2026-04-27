„Voi fi bine, merg acasă", ultimul dialog dintre Răzvan Lucescu și tatăl său

Răzvan Lucescu a vorbit pentru prima dată despre ultima discuție pe care a avut-o cu tatăl său, chiar înainte de trecere în neființă a marelui antrenor, la 80 de ani, pe data de 7 aprilie 2026.

Tehnicianul celor de la PAOK a dezvăluit că discuția a avut loc prin intermediul platformei WhatsApp, câteva minute, iar fostul antrenor i-a spus că este pregătit să plece acasă.

Ultima discuție dintre Răzvan Lucescu și Mircea Lucescu

Ce scrie presa din Spania despre Mircea Lucescu și legătura legendei fotbalului românesc” cu Guardiola

„(Când ai vorbit ultima oară cu el?) Joi seara. Vineri a avut infarctul, joi seara am fost pe video, pe WhatsApp. Vineri, după infarct, două, trei secunde, mi-a pus Matei, fiul meu, telefonul cu el, pe WhatsApp. Era foarte obosit, ne-am salutat. Joi seara am vorbit puțin mai mult. (Cum îl simțeai?) Mi-a zis că urmează să plece a doua zi acasă: «Voi fi bine, merg acasă. O să încep să ies la plimbare, voi veni la finală”, a povestit Răzvan Lucescu pentru ProSport.

Nu a vrut să îl facă să renunțe la antrenorat

Într-un interviu trecut, Răzvan Lucescu a dezvăluit că nu a încercat niciodată să își facă tatăl să renunțe la antrenorat, pentru că știa cât de mult iubește fotbalul.

„(Ai încercat, în ultima perioadă, să îi sugerezi să o lase mai moale, să renunțe?) Nu am încercat. Nu era nimic de încercat. Era viața lui, cum și eu o am pe a mea. Nu a încercat niciodată să mă convingă, mereu am știut să ne respectăm dorințele. Când pierdea un meci, nu avea nici cea mai mică dorință să stea de vorbă cu cineva. La fel și eu, mă izolam foarte tare. Eram cu gândurile mele, nici măcar cu el. Înțelegea foarte bine asta, așa am fost amândoi. L-am înțeles perfect. Asta își dorea, am înțeles că nu puteam să îi schimb ideea.

(Realiza că era vulnerabil din punct de vedere al sănătății?) Să fiu sincer, nu cred că a acceptat vreodată cu adevărat că era bolnav. Indiferent de situațiile prin care a trecut în ultima parte, situații venite pe fond de mare stres. Nu cred că a acceptat. Știind că nu e ok, vorbind cu el, mă liniștea. Îmi spunea: «Nu am nimic, nu asculta pe nimeni, eu mă simt bine». Asta m-a și păcălit. De asta nu am mai venit la București, nu l-am mai văzut. Doar la telefon.

(Ai acest regret?) Îmi pare rău, mă gândesc că am fi putut, măcar în ultimul moment, să fim lângă el. Să mai fi discutat cu el, să fi vorbit. Dar, nu pot spune că îmi reproșez. Știu foarte bine că și el a considerat ca e bine ca eu să stau aici, să îmi văd de treaba mea”, a mai spus Răzvan Lucescu, în trecut, pentru sursa citată.

Mircea Lucescu s-a stins din viață la 80 de ani

După mai multe zile petrecute în spital, pe data de 7 aprilie 2026, la vârsta de 80 de ani, legendarul antrenor, Mircea Lucescu, a încetat din viață. Echipe importante din Europa i-au adus omagii, iar numeroase momente de reculegere au avut loc înaintea mai multor meciuri din afară.

Citește și

ULTIMA ORĂ Elena Lasconi a postat un mesaj de ultimă oră, după luni de tăcere. Ce a vrut neapărat să transmită
17:29
Elena Lasconi a postat un mesaj de ultimă oră, după luni de tăcere. Ce a vrut neapărat să transmită
REACȚIE Ambasadorul Rusiei o contrazice pe Oana Ţoiu în cazul dronei căzute la Galați: „Ridică semne de întrebare graba cu care a fost distrusă”
17:20
Ambasadorul Rusiei o contrazice pe Oana Ţoiu în cazul dronei căzute la Galați: „Ridică semne de întrebare graba cu care a fost distrusă”
ALERTĂ Ucigașul cu drujba din București care și-a decapitat angajata însărcinată a fost condamnat la închisoare pe viață
17:01
Ucigașul cu drujba din București care și-a decapitat angajata însărcinată a fost condamnat la închisoare pe viață
POLITICĂ Sorin Grindeanu pleacă la Paris și se întâlnește cu șeful Parlamentului Franței. Care este programul vizitei
16:49
Sorin Grindeanu pleacă la Paris și se întâlnește cu șeful Parlamentului Franței. Care este programul vizitei
REACȚIE Cum justifică Ciprian Șerban semnarea ordinului privind scumpirea călătoriei cu metroul: „Ghinionul meu pe final de mandat”
16:40
Cum justifică Ciprian Șerban semnarea ordinului privind scumpirea călătoriei cu metroul: „Ghinionul meu pe final de mandat”
ULTIMA ORĂ Petrecere cu final violent în Sectorul 4: șapte amenzi și intervenție în forță după atacul cu pietre asupra autospecialei poliției
16:36
Petrecere cu final violent în Sectorul 4: șapte amenzi și intervenție în forță după atacul cu pietre asupra autospecialei poliției
Mediafax
Refuz masiv în fața recrutării: Germania se confruntă cu o reacție neașteptată
Digi24
Ce le spune Nicușor Dan românilor care l-au votat, dar acum sunt supărați pe el, și celor care îl consideră „PSD-ist”
Cancan.ro
Ce a făcut Codruța Filip cu cei 24.000 euro primiți de la Pro TV pentru participarea la Desafio. Pe ce a 'spart' toți banii
Prosport.ro
FOTO. Cât de frumoasă e femeia cu 22 de milioane de urmăritori pe Instagram
Adevarul
România își rescrie apărarea. Noua Analiză Strategică a MApN reînvie o idee din anii 70-80
Mediafax
Un studiu arată că și cantitățile mici de alcool pot afecta creierul
Click
Reacția Elenei Merișoreanu despre „palatele” din Bellu ale vedetelor: „Alții își pun și televizoare în cavou.” De ce nu-și face cruce, superstiția de care se teme
Digi24
Acordul cu AUR, ținut la secret. Surse: PSD strângea semnături pentru moțiune, fără ca parlamentarii să știe la ce vor folosi
Cancan.ro
Câți bani a luat eliminatul Alberto Hangan, de la Antena 1, pentru cele 16 săptămâni petrecute la Survivor 2026
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Sanda Nicola, fosta jurnalistă de la DIGI24 care a scăpat de cancer: „Am ales să rămân lucidă”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Premieră în România: Au apărut trecerile de pietoni cu LASER!
Descopera.ro
Toată matematica poate fi redusă la o singură operație?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Trag o partidă bună de dragoste cu nevastă-mea și mă înviorez extraordinar!
Descopera.ro
Un fenomen mai puțin cunoscut a amplificat forța tsunamiului care a lovit Japonia în 2011
MESAJ O parte a Ucrainei va înceta să fie ucraineană dacă Kievul vrea să adere la UE. Ce spune cancelarul german despre pacea din Ucraina
18:02
O parte a Ucrainei va înceta să fie ucraineană dacă Kievul vrea să adere la UE. Ce spune cancelarul german despre pacea din Ucraina
FLASH NEWS Florin Manole explică situația lucrătorilor din sănătate: „Niciun venit nu va scădea”. Ce spune despre Noua Lege a Salarizării Bugetare
17:49
Florin Manole explică situația lucrătorilor din sănătate: „Niciun venit nu va scădea”. Ce spune despre Noua Lege a Salarizării Bugetare
FLASH NEWS Dominic Fritz, șeful USR, spune că PSD și AUR depun moțiunea de cenzură fără știrea lui Nicușor Dan
17:32
Dominic Fritz, șeful USR, spune că PSD și AUR depun moțiunea de cenzură fără știrea lui Nicușor Dan
TURISM Destinațiile europene pe care toată lumea le va vizita vara aceasta. De ce trebuie să le vezi măcar o dată
17:23
Destinațiile europene pe care toată lumea le va vizita vara aceasta. De ce trebuie să le vezi măcar o dată
METEO Furtună de zăpadă la Moscova în aprilie, la 2 săptămâni de la Paștele ortodox. Un meteorolog spune că nu s-a mai întâmplat „așa ceva” de 150 de ani
17:22
Furtună de zăpadă la Moscova în aprilie, la 2 săptămâni de la Paștele ortodox. Un meteorolog spune că nu s-a mai întâmplat „așa ceva” de 150 de ani
MISIUNE SPAȚIALĂ NASA vrea să construiască baze permanente pe Lună. Cum arată planul ambițios al americanilor
17:06
NASA vrea să construiască baze permanente pe Lună. Cum arată planul ambițios al americanilor

Cele mai noi

Trimite acest link pe