„Voi fi bine, merg acasă”, ultimul dialog dintre Răzvan Lucescu și tatăl său

Răzvan Lucescu a vorbit pentru prima dată despre ultima discuție pe care a avut-o cu tatăl său, chiar înainte de trecere în neființă a marelui antrenor, la 80 de ani, pe data de 7 aprilie 2026.

Tehnicianul celor de la PAOK a dezvăluit că discuția a avut loc prin intermediul platformei WhatsApp, câteva minute, iar fostul antrenor i-a spus că este pregătit să plece acasă.

Ultima discuție dintre Răzvan Lucescu și Mircea Lucescu

„(Când ai vorbit ultima oară cu el?) Joi seara. Vineri a avut infarctul, joi seara am fost pe video, pe WhatsApp. Vineri, după infarct, două, trei secunde, mi-a pus Matei, fiul meu, telefonul cu el, pe WhatsApp. Era foarte obosit, ne-am salutat. Joi seara am vorbit puțin mai mult. (Cum îl simțeai?) Mi-a zis că urmează să plece a doua zi acasă: «Voi fi bine, merg acasă. O să încep să ies la plimbare, voi veni la finală”, a povestit Răzvan Lucescu pentru ProSport.

Nu a vrut să îl facă să renunțe la antrenorat

Într-un interviu trecut, Răzvan Lucescu a dezvăluit că nu a încercat niciodată să își facă tatăl să renunțe la antrenorat, pentru că știa cât de mult iubește fotbalul.

„(Ai încercat, în ultima perioadă, să îi sugerezi să o lase mai moale, să renunțe?) Nu am încercat. Nu era nimic de încercat. Era viața lui, cum și eu o am pe a mea. Nu a încercat niciodată să mă convingă, mereu am știut să ne respectăm dorințele. Când pierdea un meci, nu avea nici cea mai mică dorință să stea de vorbă cu cineva. La fel și eu, mă izolam foarte tare. Eram cu gândurile mele, nici măcar cu el. Înțelegea foarte bine asta, așa am fost amândoi. L-am înțeles perfect. Asta își dorea, am înțeles că nu puteam să îi schimb ideea.

(Realiza că era vulnerabil din punct de vedere al sănătății?) Să fiu sincer, nu cred că a acceptat vreodată cu adevărat că era bolnav. Indiferent de situațiile prin care a trecut în ultima parte, situații venite pe fond de mare stres. Nu cred că a acceptat. Știind că nu e ok, vorbind cu el, mă liniștea. Îmi spunea: «Nu am nimic, nu asculta pe nimeni, eu mă simt bine». Asta m-a și păcălit. De asta nu am mai venit la București, nu l-am mai văzut. Doar la telefon.

(Ai acest regret?) Îmi pare rău, mă gândesc că am fi putut, măcar în ultimul moment, să fim lângă el. Să mai fi discutat cu el, să fi vorbit. Dar, nu pot spune că îmi reproșez. Știu foarte bine că și el a considerat ca e bine ca eu să stau aici, să îmi văd de treaba mea”, a mai spus Răzvan Lucescu, în trecut, pentru sursa citată.

Mircea Lucescu s-a stins din viață la 80 de ani

După mai multe zile petrecute în spital, pe data de 7 aprilie 2026, la vârsta de 80 de ani, legendarul antrenor, Mircea Lucescu, a încetat din viață. Echipe importante din Europa i-au adus omagii, iar numeroase momente de reculegere au avut loc înaintea mai multor meciuri din afară.

Recomandările autorului: