Donald Trump, atac dur la adresa prezentatorului american Jimmy Kimmel. Președintele a cerut companiilor Disney și ABC să-l concedieze

Pe 27 aprilie, președintele Donald Trump și Prima Doamnă Melania Trump au cerut public companiilor The Walt Disney și ABC să îl concedieze pe Jimmy Kimmel, după ce acesta a făcut glume considerate „periculoase” și „dincolo de orice limită”.
Cererea recentă a președintelui american face parte dintr-un conflict prelungit dintre Trump și Kimmel. Recent, Melania Trump a cerut companiei ABC să ia atitudine împotriva prezentatorului american pe care l-a acuzat de o retorică „odioasă și violentă”. Donald Trump a susținut aceste afirmații și a legat emisiunea satirică a lui Kimmel despre familia sa de incidentul armat de la evenimentul Dineul Corespondenților de la Casa Albă.
În septembrie 2025 a avut loc un alt scandal, atunci când ABC a suspendat producția emisiunii Jimmy Kimmel Live! pentru o scurtă perioadă de timp. Decizia a venit atunci în urma presiunilor din partea susținătorilor lui Trump și a criticilor conservatoare după ce Kimmel a făcut comentarii considerate insensibile cu privire la uciderea activistului Charlie Kirk.

„Uau, Jimmy Kimmel, care nu este deloc amuzant, așa cum o atestă ratingurile sale TV teribile, a făcut o declarație cu adevărat șocantă în emisiunea sa. A arătat o înregistrare video falsă cu Prima Doamnă, Melania, și fiul nostru, Barron, ca și cum ar fi stat de fapt în studioul său, ascultându-l vorbind, ceea ce nu era și nu va fi niciodată. Apoi a spus: «Prima noastră Doamnă, Melania, este aici. Uitați-vă la Melania, atât de frumoasă. Doamna Trump, aveți o strălucire ca o văduvă însărcinată.» O zi mai târziu, un nebun a încercat să intre în sala de bal a Cinei Corespondenților de la Casa Albă, încărcat cu o pușcă, un pistol și multe cuțite. Era acolo dintr-un motiv foarte evident și sinistru. Apreciez că atât de mulți oameni sunt indignați de apelul josnic al lui Kimmel la violență și, în mod normal, nu ar reacționa la nimic din ceea ce a spus, dar acesta este ceva mult peste limite. Jimmy Kimmel ar trebui concediat imediat de Disney și ABC”, a scris Donald Trump pe Truth Social.

De asemenea, Melania Trump a lansat un mesaj în care a precizat că retorica violentă a lui Kimmel divizează țara. Vorbele lui sunt corozive și nu fac decât să adâncească boala politică din America.
„Oameni precum Kimmel nu ar trebui să aibă oportunitatea să intre în casele noastre în fiecare seară cu un discurs de ură”.

