Kim Jong Un se laudă cu prada de război din Ucraina. Ce „trofee” a expus liderul nord-coreean în noul muzeu din Phenian

Un nou muzeu memorial, dedicat nord-coreenilor care au luptat de partea Rusiei în Ucraina, a fost inaugurat recent în Phenian în prezența oficialilor ruși. La ceremonie a participat liderul statului, Kim Jong Un, alături de ministrul apărării din Rusia, Andrei Belousov și președintele Dumei de Stat, Viaceslav Volodin.

Presa oficială de stat a prezentat noul muzeu ca un simbol al alianței dintre Rusia și Coreea de Nord și ca o platformă unde sunt expuse echipamentele capturate în timpul războiului.

Printre exponate, potrivit imaginilor publicate, s-a aflat și un tanc Leopard 2A4 produs în Germania, un tanc american Abrams, precum și alte modele de echipament blindat occidental, pe care Rusia și Coreea de Nord le numesc trofeele războiului. Deschiderea muzeului a fost programată să coincidă cu aniversarea încheierii luptelor din regiunea Kursk, la care au participat militari nord-coreeni.

La ceremonie a fost citit un mesaj al lui Vladimir Putin, în care muzeul a fost descris ca un simbol al prieteniei și solidarității dintre cele două țări. Reuters a raportat, de asemenea, că Moscova și Phenian au convenit să consolideze cooperarea militară și să pregătească un plan pe termen lung, până în anul 2031.

Conform estimărilor serviciilor de informații sud-coreene, aproximativ 15.000 de soldați nord-coreeni ar fi luptat de partea Rusiei în războiul din Ucraina.

