Luiza Dobrescu
12 ian. 2026, 10:38, Actualitate
Victor Ponta reacționează la acuzațiile aduse ministrului Justiției: “De ce să se schimbe o metodă de terorism politic dacă rezultatul este garantat?”Ce le transmite liderilor PSD

Victor Ponta dezvăluie în postarea sa recentă cum „lupul sorosisto-userist” intenţionează ” să pună mâna pe Ministerul Justiției”. Metoda identificată se numeşte Emilia Şercan. Aceasta a „descoperit” la momentul necesar, inevitabilul plagiat al personajului pe care vor să îl atace, respectiv ministrul Radu Marinescu. 

Deputatul scrie luni despre cum USR a pus ochii pe Ministerul Justiţiei, iar ca să reuşească să pună şi mâna este nevoie să scape de ministrul Marinescu. Prin urmare, au scos la înaintare şi arma: Emilia Şercan care descoperă că lucrarea de doctorat a ministrului Radu Marinescu este plagiată în proporție de peste 50%.

„Lupul sorosisto-userist nici nu își mai schimbă părul – și, bineînțeles, nici năravurile! Comuniștii te acuzau de „trădarea clasei muncitoare” și te judecau la Tribunalul Poporului. Sorosisto-useriștii nici măcar nu se mai obosesc să schimbe ceva din metoda lor atunci când vor să pună mâna pe Justiție: o scot în față pe „neprihănita” Emilia Șercan, ca să „descopere”, la momentul necesar, inevitabilul plagiat al personajului pe care vor să îl atace.

Acum vor să pună mâna pe Ministerul Justiției și au declanșat atacul! Când Kovesi și-a plagiat teza de doctorat, evident că au acoperit-o. Dar acum „focile” vor primi semnalul să se indigneze, să pornească încolonați spre piață și să agite pancartele deja scrise cu „Demisia!”. Premierul Bolojan, sigur, va prelua „mingea” și va spune că acum îl interesează CV-ul unui ministru (chiar dacă, atunci când a fost vorba de Moșteanu, la Apărare, spunea altceva). Președintele va accepta propunerea premierului, iar noul ministru al Justiției va aduce la DNA pe cine decide REȚEAUA”, scrie Ponta.

Prin urmare, mai subliniază Ponta pentru foştii săi din PSD că „bătălia pentru Justiție a început cu reportajul de la „Recorder”, iar REȚEAUA SOROS–USR nu se va opri până nu va captura și acest ultim bastion de putere.”

„De ce să schimbe o metodă de terorism politic, dacă rezultatul este garantat? De ce să se mai prefacă și să inventeze ceva, când era clar încă de la început că vor ataca Justiția anul acesta, pentru a completa punctele de putere necesare CAPTURĂRII ROMÂNIEI?

Dragi foști colegi din PSD, chiar ați crezut că, dacă „vă faceți frate cu Dracul”, acesta o să devină înger? Chiar ați crezut că, punând un om decent și echilibrat ministru al Justiției, veți reuși să opriți revenirea la perioada „dosariadei” lui Kovesi – Uncheșelu – Portocală? Chiar ați crezut că le va fi rușine să mai folosească aceleași metode, văzând că toate procesele privind acuzațiile de plagiat au fost câștigate în instanță? Ați fost chiar atât de naivi? Mă îndoiesc!

Bătălia pentru Justiție a început cu reportajul de la „Recorder”, iar REȚEAUA SOROS–USR nu se va opri până nu va captura și acest ultim bastion de putere.

Eu, măcar, v-am spus!”, mai spune Ponta.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Scenariul despre care Gândul a scris în urmă cu 3 zile se confirmă: la doar 4 zile după ce ministrul Justiției a declanșat procedura de numire a procurorilor șefi ai marilor parchete, atacul la Radu Marinescu a început

Ministrul Justiției contraatacă în controversa plagiatului: „De ce acum? De ce eu?”. Legătura cu selecția procurorilor, declanșată de MJ cu doar câteva zile în urmă

