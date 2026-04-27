Nu numai că „penalii” altora sunt infractori, și „penalii” USR sunt buni și persecutați de justiție, dar acum și asocierea PSD cu AUR este rea, dar era bună când o făcea USR. Sau pur și simplu nu a existat, pentru că nu este clar ce a vrut șeful USR să transmită luni.

Dominic Fritz, președintele USR, a fost întrebat de reporterul Gândul despre criticile USR-ului la adresa PSD, în contextul colaborării cu AUR pentru dărâmarea Guvernului Bolojan. Reporterul i-a reamintit lui Fritz că și USR a semnat moțiunea AUR pentru demiterea lui Florin Cîțu, în 2021, situație politică similară cu cea pe care USR-iștii o blamează în prezent.

„În 2021, USR a semnat o moțiune a partidului AUR ca să demită Guvernul Cîțu, cum vi se pare acest lucru, având în vedere că azi, ne confruntăm cu o situație similară”, a întrebat reporterul Gândul.

Fritz și-a pierdut brusc memoria: „Este fals. USR nu a votat niciodată o moțiune AUR. Domnul Cîțu a picat printr-o moțiune depusă de PSD”, a răspuns Dominic Fritz.

Șeful USR operează cu jumătăți de adevăr. Care sunt faptele, documentate:

În septembrie 2021, USR, cot la cot cu AUR, iniția o moțiune de cenzură împotriva guvernului Cîțu, din care, culmea, chiar USR făcea parte. Culmea, cinci ani mai târziu, membrii USR acuză PSD că se aliază cu „extremiștii”.

Guvernul Cîțu nu a căzut în urma moțiunii comune USR-AUR, ci în urma unei moțiuni PSD. Dar moțiunea USR-AUR este cât se poate de reală, așa cum arată și documentele pe care le prezentăm mai jos.

Documentul care dovedește asocierea dintre USR și AUR împotriva Guvernului Cîțu

Tot partidul USR, în frunte cu Dominic Fritz, au condamnat în termeni duri azi asocierea dintre PSD și AUR pentru doborârea Guvernului Bolojan. Ceea ce nu au prezentat membrii USR, în special Dan Barna, este că în septembrie 2021, partidul USR a semnat o moțiune de cenzură împreună cu AUR, împotriva Guvernului Cîțu.

Întrebat despre asocierea cu AUR de acum cinci ani, președintele USR a uitat brusc că a susținut moțiunea, dar a ținut să precizeze că este fals și că USR nu a votat niciodată o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Cîțu.

Întrebarea reporterului Gândul nu a vizat, însă faptul că USR ar fi votat moțiunea, ci semnarea moțiunii la inițierea ei de către AUR și USR, la momentul respectiv. Ceea ce este un fapt, așa cum arată și documentul de mai jos. Fritz a spus „fals”, iar momentul este suprins pe camere.

George Simion: „Pe 5 mai vom avea un vot pentru debarcarea guvernului Bolojan”

Partidul Social Democrat și AUR au anunțat oficial luni depunerea unei moțiuni de cenzură pentru demiterea Guvernului Bolojan. Liderul AUR, George Simion, a precizat că inițiativa împotriva lui Ilie Bolojan va fi votată în Parlament, la data de 5 mai.

„AUR întreprinde toate măsurile pentru a da jos această guvernare, această coaliție care a adus doar sărăcie (…) Pe 5 mai vom avea un vot pentru debarcarea guvernului Bolojan”, a declarat George Simion.

Câte voturi sunt necesare pentru demiterea lui Bolojan

Pentru demiterea guvernului Bolojan, moțiunea de cenzură depusă de AUR și PSD are nevoie de o majoritate de 233 de voturi, dintr-un total de 463 de parlamentari. La momentul de față, însă, PSD și AUR întrunesc doar 219 voturi.

Partidul Social Democrat are 129 de senatori și deputați, iar AUR are 90. Pentru ca moțiunea împotriva lui Bolojan să treacă, cele două partide mai au nevoie 14 voturi.

Mobilizarea celorlalte partide din opoziție S.O.S. România, POT și PACE este esențială pentru ca moțiunea împotriva Guvernului să treacă. Potrivit acestui scenariu, inițiativa PSD- AUR ar urma să strângă 260 de voturi.

De asemenea, 22 de voturi le-ar putea oferi și parlamentarii neafiliați, plecați din POT și SOS.

După cum se vede din documente și din memoria colectivă, USR a lucrat în trecut cu AUR, iar acum acuză că PSD face același lucru. Dacă „penalii” altora erau răi, dar „penalii USR” erau buni, iată că acum asocierea cu AUR era bună când o făcea USR, dar ingrată când vine vorba de PSD.

