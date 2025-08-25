Daniel David spune că nu crede că demisia sa ar rezolva criza fiscal-bugetară: „Funcţionarea sistemului este mai importantă decât poziţia de ministru”

Ministrul Educației, Daniel David, susține că a „stat paratrăsnet” în ultima perioadă, deoarece știa că, dacă „educația dă semne de agitație”, țara ar fi avut probleme legate de evaluările făcute de către agențiile de rating. El explică faptul că a acceptat măsurile dificile pentru domeniul Educației, conștient fiind că, fără ele, țara, nu numai sistemul de învățământ, ar avea de suferit.

Daniel David mărturisește că a luat în calcul demisia, dar spune că nu crede că plecarea sa din funcție ar rezolva criza fiscal bugetară: „Funcţionarea sistemului pentru mine este mai importantă decât poziţia de ministru”, mai subliniază Daniel David, potrivit News.ro.

”Eu de aceea am stat paratrăsnet din 8 iulie până în 15 august, nu am vorbit atât de mult şi nu am intrat în diverse dezbateri şi discuţii, pentru că eu ştiam că, dacă educaţia dă semne de agitaţie, avem probleme cu evaluarea S&P din iulie şi cu evaluarea Fitch din 15 august. (…) Salariile şi bursele depind de toate aceste lucruri şi cred că toţi trebuie să îi facem pe oameni să înţeleagă că implicaţiile sunt uriaşe pentru salarii şi burse la noi, iar pe tot sistemul ţării, inclusiv pentru pensii şi ajutoare sociale”, a afirmat Daniel David, luni seară, la Antena 3.

Daniel David a mai spus că a acceptat, ca tehnocrat, funcția de ministru în speranța că va putea face reforme în sistem, însă și-a dat seama că înainte de reformă este nevoie de măsuri fără de care și sistemul de educație, și țara s-ar „bloca”.

”De ce eu, ca ministru, trebuie să iau aceste măsuri? Că nu eu am contribuit la acel deficit major. Eu am venit în lumea asta politică de la începutul anului, din ianuarie, ca tehnocrat. Vedeţi, în primul mandat am venit într-o criză politică şi de austeritate, în al doilea mandat am prins o criză economică şi eu cred că era mai potrivit pentru nişte perioade de normalitate pentru a face acele reforme. Dar în acelaşi timp ne-am dat seama, în al doilea mandat, că, dacă nu luăm aceste măsuri de criză, blocăm sistemul nostru şi punem la risc întreaga ţară. Nu este ceva care să-mi placă, dar ăsta este adevărul”, a mai afirmat Daniel David.

Daniel David a precizat că „de mai multe ori” a luat în calcul posibilitatea de a renunța la portofoliul său.

”Dacă mi-amintesc bine lucrurile, demisia mea s-a cerut cred că din ianuarie, de când am devenit ministru, pentru că eu am venit cu un discurs foarte clar, că vin pentru o Românie euroatlantică, evident că am fost criticat de românii care, pe bună dreptate, au o altă perspectivă şi nu-i critic. Ştiţi că asta te costă, adică automat ţi se cere demisia. După aceea, demisia mi s-a cerut când am avut dezbaterile cu planurile-cadru, care oricum trebuiau făcute în primul mandat. Iar acum mi se cere demisia în contextul crizei fiscal-bugetare şi le-am spus şi sindicatelor: dacă demisia mea a rezolvat cele două miliarde şi bugetul necesar pe anii viitori, cu plăcere îmi pun demisia jos. Problema este că, aşa cum văd şi cum vedem cu toţii, nu cred că această demisie rezolvă criza fiscal-bugetară. I-am invitat pe oamenii educaţiei, cum îmi place mie să-i numesc, să construim pe aceste supărări ale lor de anul viitor, dar în acelaşi timp le spun că funcţionarea sistemului pentru mine este mai importantă decât poziţia de ministru”, a adăugat Daniel David.

